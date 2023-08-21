Ця проста звичка допоможе швидко схуднути та покращити сон

Якщо ви прагнете скинути кілька кілограмів, зовсім необов'язково вдаватися до дієт та відмовляти собі у повноцінному харчуванні. Досягти бажаного результату можна набагато простіше, змінивши всього кілька ранкових ритуалів.

Ви могли й не підозрювати, проте невелика розминка вранці може принести вам величезну кількість користі. Перш за все, це допоможе продуктивно розпочати день та зберегти енергію аж до пізнього вечора.

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Чим корисна ранкова зарядка

Якщо ви ще маєте сумніви, чи варто підніматися з ліжка трохи раніше, щоб позайматися спортом, зверніть увагу на те, що ця звичка може легко покращити ваш настрій. Під час тренувань організм виділяє гормон серотонін, і саме він змушує мозок відчувати щастя, а це впливає на ваш настрій.

Окрім того, під час зарядки ви вироблятимете й інші гормони: ендорфіни, дофамін та норадреналін, і всі ці сполуки відповідають за покращення вашого самопочуття.

Якщо ж ви страждаєте від безсоння протягом певного часу, тут теж на користь прийде ранкова гімнастика. Науковці переконані, що люди, які займаються на біговій доріжці рано вранці, мають більше шансів спати довше та міцніше.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Корисними заняття спортом саме вранці будуть для тих людей, які прагнуть схуднути. Якщо ви займатиметеся натщесерце, це може допомогти швидше спалити жир та досягти стрункої фігури. Експерименти показали, що люди, які займаються спортом до обіду, втрачають більше ваги за тих, хто тренуються ввечері.



Ранкова зарядка допомагає схуднути / Фото Pexels

Виявляється, ранкова зарядка корисна ще й для профілактики діабету. Якщо ви займатиметеся перед сніданком, ви суттєво знизите ризики отримати це захворювання. Ранкові заняття спортом підвищують чутливість до інсуліну, а це позитивно впливає на рівень цукру в крові.

Спробувати тренуватися рано вранці потрібно й людям, які страждають від підвищеного артеріального тиску. Якщо ви займатиметеся до обіду, це допоможе знизити кров'яний тиск на 10%.