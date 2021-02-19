Степ-аеробіка: різновиди, ефективність, техніка виконання

Один з найпопулярніших напрямків фітнесу – степ-аеробіка. Про те, чим відрізняються ці тренування від інших різновидів фітнесу та яких змін у фігурі можна досягти з їх допомогою – далі.

Вперше про цей тип тренувань заговорили в 1980-х роках. Завдяки дослідженням американських фізіологів та бренду Reebok степ-аеробіка швидко розлетілася територією США. На піку популярності нею займалося приблизно 11,4 мільйона людей. Сьогодні заняття степ-аеробіки доступні для всіх охочих.

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Степ-аеробіка – це низькочастотне кардіотренування з елементами хореографії. Усі вправи виконуються на спеціальному обладнанні – степ-платформі з регульованою висотою. В залежності від рівня складності, тренер включає в заняття різні види випадів та стрибків на цьому підвищенні. Насамперед степ-аеробіка задіює м'язи ніг та сідниці. Верхня частина тіла лише допомагає підтримувати баланс.

Які різновиди степ-аеробіки

Step-basic або Intro

Це початковий рівень степ-аеробіки, призначений для тих, хто лише знайомиться з цим видом фітнесу. Основні елементи цього типу – базові кроки на підлозі та на степ-платформі. Всі рухи виконуються обличчям до дзеркала. Також цей рівень виключає повороти та стрибки.

Step Fit

Або середній рівень складності. На цьому рівні до кроків додається хореографія та функціональне навантаження. Через збільшення навантаження, заняття стає ефективнішим та допомагає спалювати жири.

Step Advanced

Рівень для прокачаних любителів фітнесу. Тут складні вправи з хореографією та повторами виконуються в прискореному темпі. Крім того, до занять додаються стрибки через платформу.



Степ-аеробіка: різновиди та ефективність

Крім відмінностей в рівнях складності, заняття різняться висотою платформи. Зараз популярності набуває степ з пружинами, який дає додаткову амортизацію та знижує ударне навантаження на хребет і суглоби.

Яких результатів можна досягнути

Регулярне заняття степ-аеробікою сприяють схудненню, втім, як і з іншими кардіонавантаженнями, цей ефект можливий лише в парі з правильним харчуванням.

Степ-платформа створює додаткове навантаження на ноги, відтак заняття підтягують стегна і сідниці.

Степ вважається профілактикою артриту та остеопорозу.

Займаючись на степ-платформах, ви зміцнюєте дихальну, нервову, серцево-судинну і м’язову системи.

Однак, щоб степ-тренування працювали, важливо подбати про правильну техніку, зокрема наступати на степ-платформу усією стопою, притискати до платформи п'яту, зменшуючи навантаження на литковий м'яз та займатися розтяжкою після тренування.

Степ-аеробіка для початківців – Відео з каналу Step Fit with Bronwyn

Протипоказання

гіпертонія;

стенокардія, аритмія та інші серцево-судинні захворювання;

варикозне розширення вен;

хронічні захворювання печінки чи нирок;

хвороби попереку.

І пам'ятайте, що за допомогою степу ви не накачаєте гору м'язі. Вправа спрямована на спалювання калорій, зміцнення серця та покращення роботи вестибулярного апарату.