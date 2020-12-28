Здавалося б, що міф про відмову від їжі та тренувань у вечірній час вже давно мав би зникнути. Але через численні міфи, дехто із нас досі з острахом дивиться на їжу та тренування, якщо стрілка годинника показує 6 годину.

Що, як і коли їсти протягом дня ми, здається, більш-менш знаємо: основні прийоми їжі і перекушування, багато води і поменше кави. Ці постулати такі прості, що ми навіть навчилися їх дотримуватися, повідомляє Any Class. А ось увечері з нами якраз й трапляються жахливі речі: ми зриваємося, їмо не те та ще й забороняємо собі тренуватися, щоб не зіпсувати сон.

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Чи можна їсти після 6 вечора

Історія про те, що після 6 години вечора ми повинні забути про їжу – старий міф в який вже практично ніхто не вірить.

Вечірній прийом їжі – це обовязковий ритуал для тих, хто веде здоровий спосіб життя.

Якщо ви їсте здорову їжу в розумних кількостях, дотримуєтеся раціональних інтервалів та загалом маєте 3-4 прийоми їжі протягом дня, то чому б не перекусити о 6-ій чи 8-ій? А ось якщо ви займаєтеся спортом у другій половині дня, то цих умовностей взагалі не повинно виникати. Ви просто зобов'язані поїсти, щоб підтримати тіло.



Що їсти після 6 вечора ​/ Фото Pexels

Звідки пішов міф про 6 вечора

До вечора у нас сповільнюється метаболізм, відповідно – збільшується ризик "відкласти жирок". Тому жирна їжа та ситна вечеря й справді не рекомендується на ніч. Крім цього, переїдаючи ввечері, ви ризикуєте викликати важкість у животі, печію та безсоння.

Щоб уникнути ризиків, деякі дієтологи рекомендують й зовсім уникати їжі в нічний час. Але є й корисніші схеми харчування.

Ідеальним варіантом вечері для тих, хто стежить за фігурою є легка білкова їжа без жирів

Що та як їсти ввечері

Кисломолочні продукти до 5% жирності: сир, йогурт, кефір;

морепродукти, біла риба, білковий омлет;

овочевий салат зі свіжих овочів без крохмалю, заправлений нежирним йогуртом або лимонним соком.

Забороніть собі вживати в нічний час арахіс, масло та прості вуглеводи. А крупи, злакові та фрукти краще змістити на першу половину доби.

Щоб приготувати рекомендовані продукти та зберегти їх корисні властивості, слід звернути увагу на спосіб термообробки: варіть, готуйте на пару, запікайте та навіть обсмажуйте на сковороді без додавання олії. Але ніяких жирів!

Чи можна тренуватися після 6 вечора

Фітнес-тренери пояснюють, що вечірнє тренування практично нічим не відрізняється від занять, проведених в інший час. Головне – правильно скласти комплекс вправ. Врахуйте з тренером свої індивідуальні особливості, фізичний стан та поставлені цілі.

Опираючися на власний досвід тренери відзначають, що найкращий час занять – інтервал з 17 до 19 годин. У цей період організм сповнений енергією та встигне відновитися до сну. Якщо ви звільняєтеся пізніше та починаєте заняття з 20–21, то краще займатися повільними тренуваннями: йогою, пілатесом, стретчингом.

Тому памятайте, що вечір – не час для обмежень. Обираючи розумний підхід, ви можете поєднувати спорт та смачну їжу. І це ніяк не вплине на вашу фігуру чи самопочуття.