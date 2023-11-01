Цей простий двохвилинний тест покаже, скільки років ви проживете

Довголіття залежить від безлічі різних факторів, зокрема і здоров'я серця, рівноваги, сили, спритності та гнучкості. Всього одна вправа, яку ви можете зробити вдома, покаже, скільки ви можете прожити.

Деякі з факторів, які показують, скільки людина зможе прожити, перебувають поза нашим контролем, проте інші пов'язані із способом життя, частотою фізичних вправ та правильністю харчування. Про тест, який може розповісти багато про стан вашого здоров'я, розповіла докторка Наталі Азар.

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Що впливає на тривалість життя

Лікарка Наталі Азар переконана, що простий тест "сісти та встати" може показати ймовірність смерті людини віком від 51 до 80 років у найближчому майбутньому. Також цей тест відомий як "підйом сидячи" і може допомогти виміряти різні фактори довголіття, зокрема і здоров'я серця, силу та гнучкість рук і ніг.

Як провести тест

Цей тест не потребує жодного обладнання і ви можете провести його фактично будь-де – вам потрібне тільки місце на підлозі, щоб сісти.



Гнучкість та сила дуже важливі для довголіття / Фото Pexels

Ви маєте перейти від стояння до позиції сидячи із схрещеними ногами, а потім знову піднятися, використовуючи тільки ноги та корпус. Коли ви починаєте тест, ви маєте 10 балів, та за використання будь-якої з нижче наведених частин тіла ви віднімаєте по одному балу.

Не можна використовувати:

руку;

коліно;

передпліччя;

руку на коліні чи стегні;

бічну частину ноги.

Якщо ви набираєте на цьому тесті невелику кількість балів, це може свідчити про те, що незабаром ви можете померти. Докторка Азар посилалася на одне дослідження 2012 року.

Дослідження показало, що чим нижчий показник, тим більше шансів померти протягом наступних шести років,

– поділилася вона.

Ви маєте прагнути досягти 8 балів або більше – саме це покаже, що ви маєте здорову серцево-судинну систему, нормальну аеробну підготовку та баланс. У дослідженні, що опублікувало Європейське товариство кардіологів, взяли участь 2002 учасники, і 68% з них були чоловіками.

І результати показали, що ті учасники, що набрали найменше балів, мали у шість разів більше шансів померти за тих, що набрали 8 і більше балів.