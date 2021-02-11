Від чорної смородини до помідорів: 20 продуктів з найбільшим вмістом вітаміну С

Небагато вітамінів є настільки корисними як вітамін С, також відомий як "аскорбінова кислота". Він підтримує здоров’я всього організму, починаючи від шкіри й закінчуючи імунною системою. Якої денної дози аскорбінки потребує наш організм? В яких продуктах його шукати? Чи варто додатково приймати вітамінні добавки? Відповіді знайдете у цій статті.

Вітамін С – водорозчинний вітамін, який діє як антиоксидант і відіграє важливу роль у підтримці здоров’я сполучних тканин організму, зміцнює серцевий м'яз, сприяє регенерації тканин і посилює всмоктування інших поживних речовин. Найбільша кількість вітаміну С міститься в овочах та фруктах.

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Оскільки наш організм не здатний зберігати аскорбінову кислоту "про запас" або продукувати її самостійно, надзвичайно важливо включити у свій раціон велику кількість продуктів, які містять цю незамінну для нашого організму речовину.



Як правильно вживати вітамін С / Фото Unsplash

Тож скільки необхідно споживати вітаміну С, щоб залишатися здоровими?

Потреба організму в аскорбіновій кислоті залежить від ряду факторів, зокрема віку та статті. Для вагітних жінок і жінок, які годують грудьми, а також активних і пасивних курців добова норма вітаміну С відрізнятиметься.

Для 97% – 98% здорових людей денна доза аскорбінової кислоти є однаковою:

Для немовлят:

віком 0 – 6 місяців – 40 міліграмів на день;

7 – 12 місяців – 50 міліграмів на день.

Для дітей:

віком 1 – 3 роки – 15 міліграмів на день;

4 – 8 років - 25 міліграмів на день;

9 – 13 років - 45 міліграмів на день.

Для підлітків:

дівчат віком 14 – 18 років – 65 міліграмів на день;

вагітних дівчат-підлітків – 80 міліграмів на день;

дівчат-підлітків, які годують грудьми – 115 міліграмів на день;

хлопців віком 14 – 18 років – 75 міліграмів на день.

Для дорослих:

чоловіків віком 19+ - 90 міліграмів на день;

жінок віком 19+ – 75 міліграмів на день;

вагітних жінок – 85 міліграмів на день;

жінок, які годують грудьми – 120 міліграмів на день.

Курцям, а також особам, які є пасивними курцями, денну норму вітаміну С слід збільшити до 35 міліграмів на день.

Продукти-лідери за вмістом вітаміну С

Попри те, що сьогодні на фармацевтичному ринку присутня величезна кількість вітамінних добавок, найкращим способом забезпечити потребу організму у вітаміні С є щоденне вживання в їжу великої кількості овочів та фруктів.

Де міститься найбільша кількість аскорбінової кислоти, а також ряд інших корисних речовин?

Продукт Кількість продукту Кількість вітаміну С у продукті % від добової норми вітаміну С 1. Чорна смородина Одна чашка* 203 міліграми 338% 2. Болгарський перець (червоний) 1 чашка 190 міліграм 317% 3. Ківі 1 чашка 164 міліграми 273% 4. Гуава 1 плід 126 міліграм 209% 5. Болгарський перець (зелений) 1 чашка 120 міліграми 200% 6. Апельсин 1 великий плід 98 міліграм 163% 7. Полуниці 1 чашка 89 міліграми 149% 8. Папайя 1 чашка 87 міліграм 144% 9. Броколі (сире) 1 чашка 81 міліграм 135% 10. Капуста Кале (листова капуста) 1 чашка 80 міліграм 134% 11. Петрушка 1 чашка 80 міліграм 133% 12. Ананас 1 чашка 79 міліграм 131% 13. Брюссельська капуста (варена) Пів чашки 48 міліграм 81% 14. Цвітна капуста (сира) 1 чашка 46 міліграм 77% 15. Манго 1 чашка 46 міліграм 76% 16. Лимон 1 плід 45 міліграм 74% 17. Грейпфрут Половина плоду 38 міліграм 64% 18. Медова диня 1 чашка 32 міліграми 53% 19. Горох (сирий) 1 чашка 23 міліграми 38% 20. Помідор (сирий) 1 чашка 23 міліграми 38%

*У різних регіонах світу є свої стандарти розміру чашок. У цьому контексті йдеться про американський стандарт – 237 – 240 см³. Це – на 10 – 13 см³ менше, ніж звичний для нас європейський (250 см³).

Зверніть увагу! На кількість вітаміну С в овочах і фруктах може суттєво впливати спосіб їх приготування. Найбільше аскорбінової кислоти – у сирих плодах. Втрати вітаміну при термічній обробці можна звести до мінімуму, якщо овочі-фрукти готувати на пару або у мікрохвильовій печі.

Корисні властивості вітаміну С



Продукти з найвищим вмістом вітаміну С / Фото Pexels

Покращує стан шкіри (внаслідок стимуляції утворення колагену)

Вітамін С допомагає залишатися шкірі блискучою, здоровою і… молодою. За даними дослідження, яке проводилося за участю понад 4 000 жінок, споживання їжі, збагаченої вітаміном С уповільнює темпи появи зморшок і зменшує сухість шкіри. Використання сироватки, до складу якої входить аскорбінова кислота може знизити ймовірність виникнення гіперемії (почервоніння) шкіри внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання (UVB), а також зменшити ризик виникнення сонячних опіків на 60%.

Ще однією причиною чому продукти з високим вмістом вітаміну С є важливими для здоров’я шкіри – це участь цього вітаміну у процесі утворення колагену (основного білка, який входить до складу шкіри, сухожиль, зв’язок і кровоносних судин). Колаген допомагає загоюватися ранам та формуватися рубцевій тканині. Крім того, за даними дослідження, проведеного у Кільському університеті ім. К. Альбрехта (Німеччина), колаген покращує еластичність шкіри та зволожує її, однак відбувається це лише за наявності в організмі достатньої кількості вітаміну С.

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Покращує засвоєння заліза

Залізо – це мінерал, який бере участь у багатьох ключових процесах, що відбуваються в організмі. Залізо є головним компонентом гемоглобіну, що міститься в еритроцитах (червоних кров’яних тільцях) і відповідає за доставку кисню у клітини всього тіла. Брак цього мінералу може призвести до залізодефіцитної анемії – стану, симптомами якого є слабкість, задишка і головокружіння. Споживання вітаміну С разом із залізом значно підвищує засвоєння останнього організмом і запобігає його дефіциту. Одне з досліджень показало, що прийом 100 міліграмів вітаміну С (з харчовими продуктами) підвищує засвоюваність заліза аж на 67%.

Знижує ризик виникнення подагри

Подагра – це болюча форма артриту, який проявляється сильним почервонінням, набряками і чутливістю суглобів (особливо великих пальців ніг). Збагачення раціону продуктами з високим вмістом вітаміну С – один із найпростіших і доволі ефективних способів профілактики цього захворювання.

Бореться з вільними радикалами

Вітамін С є одним із головних антиоксидантів, який захищає клітини організму від ушкоджень, спричинених шкідливими молекулами (вільними радикалами), а також токсичними хімічними речовинами, які містяться, наприклад, у сигаретному димі.

Вільні радикали можуть накопичуватися в організмі і через деякий час викликати різні захворювання, такі як рак, серцево-судинні патології, діабет чи артрит. Сприяють цьому певні негативні фактори: незбалансоване харчування, нездоровий спосіб життя і довготривалий вплив на організм забруднювачів та токсинів з навколишнього середовища.



В перці міститься 120 міліграм вітаміну С / Фото Pexels

Зміцнює імунітет

Імунопідсилюючі властивості вітаміну С задокументовані не одним масштабним дослідженням. Тож можна впевнено сказати, що однією з головних ознак браку аскорбінової кислоти в організмі є ослаблена імунна система.

Дослідження швейцарських вчених виявило, що прийом достатньої кількості вітаміну С допомагає полегшити симптоми та скоротити тривалість респіраторних інфекцій, у тому числі ГРВІ, бронхіту і синуситу, а також полегшити перебіг пневмонії, малярії і кишкових інфекцій.

Допомагає у процесі лікування раку

Вітамін С є потужним антиоксидантом, який допомагає боротися зі злоякісними процесами в організмі. За даними метааналізу 76 наукових досліджень, внутрішньовенне введення аскорбінової кислоти сприяє зменшенню пухлини у розмірах і, завдяки полегшенню побічних ефектів проведеної хіміотерапії (нудоти, депресивних станів і втомлюваності), покращує якість життя пацієнта.

Підтримує здоров’я серця

Здоровий спосіб життя (передусім здорове харчування) є одним із найефективніших методів профілактики серцево-судинних захворювань. Зокрема дієта з багатим вмістом вітаміну С допомагає зменшити вплив негативних факторів, які викликають ці захворювання. Фінські науковці дійшли висновку, що щоденний прийом щонайменше 700 мг вітаміну С знижує ризик розвитку захворювань серця на чверть у порівнянні з людьми, які не приймають цього вітаміну додатково.

За даними іншого дослідження, прийом лише 500 мігірамів вітаміну С щодня значно знижує рівень тригліцеридів та "поганого" холестерину у крові – двох "найкращих друзів" серцево-судинних захворювань.

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Найпоширеніші симптоми дефіциту вітаміну С в організмі:

поява синців (навіть при мінімальних ушкодженнях);

набряк, запалення ясен (гінгівіт), підвищена їх кровоточивість;

втрата зубів;

повільне загоювання ран;

сухе посічене волосся;

сухі червоні плями на шкірі;

шорстка, суха шкіра, яка лущиться;

часті носові кровотечі;

ослаблена імунна система, що проявляється зокрема частими застудами;

розлади травлення, такі як синдром "дірявого кишечника" (коли проникність стінок кишечника підвищується і у кров потрапляють бактерії та частинки їжі);

збільшення ваги (через уповільнений обмін речовин);

набряклі та болючі суглоби.

Тривала нестача вітаміну С може з часом призводити до розвитку серйозних захворювань:

артеріальної гіпертензії;

захворювань жовчного міхура;

інсульту;

деяких видів раку;

атеросклерозу.



Де міститься вітамін С / Фото Pexels

Що буде, якщо передозувати цим вітаміном

Вітамін С не може накопичуватися в організмі – надлишкова його кількість виводиться з організму, тому передозування аскорбіновою кислотою не становить серйозної загрози. Однак якщо прийняти понад 2 грами вітаміну С на день, можуть виникнути розлади травлення, у тому числі діарея.

Якщо передозувати вітамінними препаратами з вмістом аскорбінової кислоти, підвищиться ризик появи каменів у нирках (це застереження стосується передусім чоловіків). Тож якщо ви вже лікувалися від сечокам’яної хвороби, перед тим, як почати приймати харчові добавки з вітаміном С, проконсультуйтеся з лікарем.

Утім, у будь-якому разі намагайтеся отримати аскорбінову кислоту з харчів, оскільки біологічні добавки з вмістом вітаміну С можуть вступати у реакцію з деякими лікарськими засобами, зокрема естрогеном, інгібітори протеази, окремими антикоагулянтами, ніацином та алюмінієвмісними ліками, такими як зв'язувачі фосфатів. Тож якщо приймаєте будь-який із цих препаратів, перед тим як почати приймати вітамінну добавку, обов’язково порадьтеся з фахівцем.