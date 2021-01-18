За даними ВООЗ, приблизно у третини людей у всьому світі діагностовано легку або помірну недостатність цинку. Однак розв'язати цю проблему реально. Все, що для цього потрібно – збалансоване харчування та контроль за споживанням мікроелементу.

Метали, які містяться в живому організмі, об'єднує один факт – їх вкрай мало. Вміст цинку в дорослих становить 1,5–2,5 грама, повідомляє Myhandbook. А його дефіцит призводить до розладів імунної системи, розумової відсталості та порушень клітинного метаболізму.

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Цинк розподіляється усім організмом: від м'язів та кісткової тканини до плазми крові та сітківки очей. Він впливає на нервову і репродуктивну систему, сприяє загоєнню ран, розвитку мозку і зростанню організму. На відчуття смаку і нюху теж впливає цинк, тож не дивно, що з поширенням COVID-19 все більше людей почали цікавитися властивостями цього мікроелемента.



Дефіцит цинку: симптоми / Фото Unsplash

Потужний імунопротектор

Оскільки на формування імунної системи впливає не лише спадковість, але й спосіб життя, нам постійно слід бути "на варті" та контролювати вміст мікроелементів в організмі. І тут неможливо не згадати про цинк. Він необхідний для формування та активації T-лімфоцитів. А його поєднання з вітамінами A і С покращує захисті реакції організму.

Вашингтонський Інститут функціональної медицини, який є прихильником інтеграційного підходу до профілактики та лікування вірусних захворювань, рекомендує додати цинк у свою домашню аптечку.

Дослідження стверджують, що цинкові добавки допомагають з профілактикою інфекцій нижніх дихальних шляхів. За їхніми даними, чим нижчий рівень цинку – тим вища ймовірність пневмонії у дітей та людей літнього віку.

Синтез колагену

Цинк сприяє здоров'ю шкіри, волосся та нігтів, оскільки бере участь в синтезі колагену. Достатнє споживання цинку допомагає зменшити прояви вугрової висипки та зміцнює структуру волосся. Через це його часто застосовують в косметиці і б'юті-процедурах.



Максимальна добова доза цинку 40 міліграмів / Фото Unsplash

Чоловіче здоров'я

Цинк не тільки впливає на якість сперми, але й сприяє продукуванню тестостерону – основного статевого гормону у чоловіків. Звичайно, чоловіче безпліддя може розвинутися і з інших причин, але нерідко причиною стає критична нестача металів в організмі.

Добова потреба в цинку

Цинк не зберігається в організмі, а отже – його запаси необхідно поповнювати.

Рекомендована щоденна доза цинку становить в середньому 5–12 міліграми на добу. Втім, як і з багатьма іншими вітамінами, існує велика ймовірність, що це значення зміниться в залежності від ступеня дефіциту.

Вагітні жінки та ті, хто готує груддю потребують підвищеної дози мікроелемента. Це пов'язано з інтенсивним набором ваги та розвитком плоду. Дефіцит цинку нерідко зустрічається у дітей 7–12 місяців, тому що в цьому віці грудне молоко вже не забезпечує зростаючий організм достатньою кількістю необхідних мінералів.

Всмоктування цинку зменшується з віком, тому люди літнього віку теж повинні подбати про додаткове вживання цинку.

Здатність організму засвоювати цинк може знизитися й при певних захворюваннях і дієтах. У групі ризику знаходяться: вегетаріанці, люди з проблемами шлунково-кишкового тракту, діабетом, хронічними захворюваннями нирок.

Симптоми нестачі цинку

Дефіцит мікроелемента проявляється швидкою втомлюваністю, частими застудами, гормональними проблемами, уповільненим загоєнням ран, порушенням нюху, випадінням волосся… Цей список можна продовжувати довго, проте більшість симптомів неспецифічні, а будь-яка самодіагностика неефективна, адже важко сказати, що проблема пов'язана виключно з дефіцитом цинку.



Устриці багаті цинком / Фото Unsplash

Діагностика

Оскільки цинк розподіляється всім організмом (як компонент білків і нуклеїнових кислот), його показники, отримані з аналізів крові, не завжди показують реальну картину. Простіше кажучи, його досить важко виміряти. Щоб точно дізнатися про рівень цинку в організмі, доведеться здати аналіз на вміст цинку в сечі, крові або волоссі.

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Цинк в їжі

По-справжньому пощастило любителям морепродуктів, оскільки найкращим джерелом цинку є устриці. На другому місці – червоне м'ясо і птиця.

А ось біодоступність цинку в рослинній їжі значно нижча. Всі злаки і бобові містять фітати, які безпосередньо перешкоджають засвоєнню мікроелемента. Щоб зруйнувати фітиновий зв'язок, злаки, бобові та горіхи рекомендовано замочувати в воді перед вживанням.

Безпечне вживання

Кожна біодобавка містить різну кількість чистого мінералу. Зазвичай це значення знаходиться в межах від 10-30 міліграмів в одній таблетці. Перевищувати дозування цинку не варто. Верхньою межею для дорослих і здорових людей вважається 40 міліграмів в день.

В довгостроковій перспективі надлишок цинку може призвести до дефіциту інших важливих мікроелементів, наприклад, міді. А серед побічних ефектів передозування – головний біль, нудота, втрата апетиту та біль в животі. Також добавки цинку погіршують засвоєння низки антибіотиків, тож перед вживанням комбінації варто проконсультуватися у лікаря.