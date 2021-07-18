Топ-5 невдалих перекусів: що варто виключити зі свого раціону

Всі пам'ятають з дитинства про те, що перекус – це один з важливих прийомів їжі. Він має поповнити запаси енергії, тому повинен бути корисним та поживним.

Про це розповіла дієтологиня Міла Микитюк і навела приклади перекусів, яких не повинно бути в раціоні.

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Банан

Лікарка зазначила, що у фрукті багато цукру та трохи клітковини. І з'ївши такий перекус, ви отримаєте різкий стрибок цукру в крові і незабаром знову відчуєте голод.

Найкращий варіант – це овочі або фруктами з низьким глікемічним індексом.

Фастфуд

Фастфуд люблять, тому що це швидко, смачно і зручно, проте у ньому є багато солі, трансжирів і харчових добавок. До того ж такі продукти занадто калорійні.

Якщо немає можливості з'їсти щось корисне, то хоча б вибирайте найменш шкідливі продукти. У закладах швидкого харчування вже давно є у меню овочеві салати.

Булочки, печиво, тортики та солодкі сирки

У них занадто багато жирів і вуглеводів, а це серйозне навантаження печінку і підшлункову. Не кажучи вже про зайві кілограми. Чудове поєднання цукру і кремової начинки є висококалорійною бомбою. Краще замінити такий перекус на горіхи.

Ковбаси

Практично в будь-який ковбасі як консервант використовується натрій, який не дає розвиватися небезпечним бактеріям і надає ковбасному фаршу червонувато-рожевий колір.

У таких продуктах міститься багато солі, консервантів, підсилювачів смаку, жирів і канцерогенів. Це не тільки погано впливає на травну систему, а й провокує розвиток ракових захворювань.

Сухарики та чіпси

Головна шкода від них – небезпечні канцерогени, які можуть викликати рак або призвести до генетичних мутацій. А ще величезна кількість солі та трансжирів.

"Додати до цього коктейлю високу калорійність і вийде справжня отрута", – зазначила лікарка.

Тому вона радить замінити їх на овочі або пошукати натуральні веганські альтернативи.