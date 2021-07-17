Про це розповіла американська дієтологиня Адріенна Юдім (Adrienne Youdim). Вона вважає, що суворі дієти і голодування не здатні забезпечити потрібний результат в довгостроковій перспективі.

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Після закінчення дієти всі швидко скинуті кілограми швидко повернуться. На думку лікарки, люди перестали прислухатися до себе і намагаються наздогнати вигадані ідеали. Нереалістичні очікування від дієт змушують людину засуджувати себе за "погані" результати і викликають почуття сорому.

Перша порада – це перестати пробувати різні дієти, прислухатися до себе і почати формувати нові здорові звички. Важливо заповнити холодильник корисними продуктами.

Коли у вашому холодильнику є корисні продукти, набагато простіше дотримуватися здорового харчування, не думаючи багато про це,

– розповіла Адріенна Юдім.

Здорове харчування – це не готування кілька години страв щодня. Навпаки треба заздалегідь заморозити кілька контейнерів з корисною їжею. Також можна вибирати прості рецепти з невеликою кількістю інгредієнтів.

Не менш важливим пунктом для здорової ваги є якісний сон. Згідно з дослідженням, навіть одна ніч без сну може підвищити рівень греліну – гормону, який виробляє організм, що змушує вас відчувати голод. Тому лікарка радить дорослій людині спати 7 годин на день.

І найважливіше – це бути добрішими до себе, мислити позитивно і не намагатися повністю виключити улюблені продукти з раціону.