1940-ві ми згадуємо завдяки елегантним локонам і класичному французькому шику, 60-ті запам'ятались об'ємними начосами та зачісками-вуликами. Чи доречно впадати у такі спогади у 2023, розповідаємо далі.

Які зачіски не варто повторювати у 2023

Класичний начіс

У сімейному альбомі мами чи бабусі ви можете побачити експерименти з об'ємними начосами, зібраним волоссям без збереження природної текстури та з гладкою поверхнею. Створення такої зачіски передбачає значну кількість лаку та зусиль, аби сформувати штучний об'єм та зафіксувати його. Відтак ваш образ виглядатиме надто жорстким, що не надто корелює із сучасними трендами, які бунтують за збереження природного вигляду.

Високий начіс також видовжить овал обличчя, що не кожному буде на руку. Стиліст Лорен Удо рекомендує створювати природний та рухливий образ з об'ємом та хвилями по всій довжині за допомогою плойки. Така інтерпретація стилю 60-х буде завжди доречною.

Вулик

Ретро-зачіска "вулик" / Фото wish wish wish

Не всі жінки у 60-х наважувались робити супероб'ємну зачіску з назвою "вулик". Свого часу вона стала улюбленим сценічним образом співачки Емі Уайнхаус та ефектно вписувалась у формат її виступів. Щоправда, для офісу такий стиль буде не надто вдалою ідеєю. Шанувальниці виправдовують цей стиль можливістю додати густоти рідкому волоссю, що звучить сумнівно.

У 2023 рекомендуємо замінити об'ємні зачіски можна туго зібраним волоссям у мінімалістичну гульку чи більш екстравагантний хвіст, який можна пов'язати високо.

Шарові стрижки



Багатошарові стрижки додають віку / Фото з відкритих джерел

Багатошарові стрижки набули неабиякої популярності у 1970-х. Тоді їхніми шанувальницями стали чи не всі знаменитості та прості дівчата, які у такий спосіб намагались торкнутись високої моди бодай через копіювання стилю. На жаль, цей "спогад" з минулого століття миттєво видасть ваш вік і накине зверху кілька зайвих років.

Стиліст Лорен Удо запевняє, що зберегти тогочасне віяння та віддати шану шарам ви все ж зможете, якщо спробуєте більш м'яку альтернативу, виокремлюючи овал обличчя та подовживши шарування. Додайте руху у зоні гривки та не обтяжуйте кінцівки, сформуйте легкі текстурні хвилі і закріпіть результат злегка лаком.