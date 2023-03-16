На популярну помилку, яку часто приписують неякісній щітці, звернула увагу київська стоматологиня. Як має виглядати щітка після кількох місяців правильного користування та які помилки ви можете робити щоденно, ділимось далі.
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Як не варто чистити зуби
Головним маркером якості техніки очищення зубів буде далеко не їхній колір та стан. Звертати увагу варто саме на вигляд щітки. Якщо вже після кількох використань щетинки починають хилитись в боки та згинатись – це тривожний сигнал.
Щітка не лише втрачає гарний вигляд за таких умов, але й знижується її очищувальна здатність до 50 – 70%. Причиною таких структурних змін є неправильна техніка очищення. Стоматологиня каже, що ви ймовірно погано тримаєте щітку.
Важливо не затискати основу в кулаці, а тримати, наче ручку. При цьому пальці повинні бути розслаблені, а щітка – легко ковзати по зубах. Надмірний тиск може не лише призвести до травмування ясен, але й змарнувати ваш час та зусилля, адже мікроби залишатимуться на зубах.
Тож навіть за мінімального розходження щетинок варто змінити щітку та підхід до щоденного ритуалу.
Як обрати зубну щітку
Мас-маркет пропонує нам чимало різноманітних дизайнів та широку палітру виробників. Колір, матеріал, гумові щетинки та вставки – все це чудово, але ми вирішили розповісти, що справді важливо для ваших зубів. Перш за все варто правильно обрати щетину і відпрацювати техніку використання.
Важливо розуміти, що деякі доповнення, яким покупці часто приписують надможливості, можуть лише травмувати ясна, тож слід взяти до уваги ці поради:
- обирайте щетину з синтетичного матеріалу;
- зверніть увагу на моделі з невеликою голівкою: чим менша довжина голівки, тим якіснішою та комфортнішою буде чистка. Рекомендовано вибирати головку, яка покриває трохи більше ніж 2 – 3 зуби;
- секрет у простоті: віддавайте перевагу моделям без гумових вставок та пластику на голівці.