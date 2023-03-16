На популярну помилку, яку часто приписують неякісній щітці, звернула увагу київська стоматологиня. Як має виглядати щітка після кількох місяців правильного користування та які помилки ви можете робити щоденно, ділимось далі.

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Як не варто чистити зуби

Головним маркером якості техніки очищення зубів буде далеко не їхній колір та стан. Звертати увагу варто саме на вигляд щітки. Якщо вже після кількох використань щетинки починають хилитись в боки та згинатись – це тривожний сигнал.

Щітка не лише втрачає гарний вигляд за таких умов, але й знижується її очищувальна здатність до 50 – 70%. Причиною таких структурних змін є неправильна техніка очищення. Стоматологиня каже, що ви ймовірно погано тримаєте щітку.

Важливо не затискати основу в кулаці, а тримати, наче ручку. При цьому пальці повинні бути розслаблені, а щітка – легко ковзати по зубах. Надмірний тиск може не лише призвести до травмування ясен, але й змарнувати ваш час та зусилля, адже мікроби залишатимуться на зубах.

@prykhodkova Думаю, що так детально про всі нюанси чищення зубів вам ще ніхто не розповідав ♬ оригінальний звук - JULY

Тож навіть за мінімального розходження щетинок варто змінити щітку та підхід до щоденного ритуалу.

Як обрати зубну щітку

Мас-маркет пропонує нам чимало різноманітних дизайнів та широку палітру виробників. Колір, матеріал, гумові щетинки та вставки – все це чудово, але ми вирішили розповісти, що справді важливо для ваших зубів. Перш за все варто правильно обрати щетину і відпрацювати техніку використання.

Важливо розуміти, що деякі доповнення, яким покупці часто приписують надможливості, можуть лише травмувати ясна, тож слід взяти до уваги ці поради: