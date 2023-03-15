Лікарка-дерматовенерологиня Євгенія Дорош розповіла усе, що може вас цікавити про герпес – від місць появи до лікування.

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Усе, що треба знати про герпес

Це вірус, який потрапляє в організм та залишається у ньому назавжди, поширюючись через нервові шляхи. Деякі тригери (стрес, переохолодження, менструації, порушення метаболізму тощо) сприяють проявам на різних частинах тілах. Проте дивуватись не треба – вірус є у 80% населення планети і може передаватись генетично.

Серед головних симптомів герпесу називають печіння у певних місцях, біль чи свербіж. Далі на вашому тілі з'являються дрібні пухирці, які тріскаються (краще їх не рухати, щоб не поширити вірус на інші ділянки шкіри), що утворює рану, яка через трохи покривається кірочкою. Вже тоді стартує процес загоєння.



Герпес залишається в організмі назавжди / Фото Pexels

Місць, де може з'явитись герпес, є чимало. Найчастіше – там, де є мікротріщини та садна. Також може виникати на слизових оболонках, губах, верхній частині обличчя, тулубі чи статевих органах. Часто вірус повертається туди, де вже був раніше. Річ у тім, що оболонки нервів у тих місцях пошкоджені, тож йому набагато легше туди пробратись.

Герпес може мати й тяжкі форми: на очах (офтальмогерпес) та ураження головного мозку. До них призводить хронічно рецидивне протікання герпесу, коли він повертається час від часу. А також супутні імунодефіцитні стани чи аутоімунні захворювання,

– каже Євгенія Дорош.

Вірус рекомендовано не лікувати самому, а звертатись до дерматолога (в окремих випадках до ЛОРа чи стоматолога). Вас можуть попросити здати імуноферментний аналіз крові і прописати таблетки, які сприяють зникненню симптомів. Також можна використовувати підсушливі спиртові розчини та препарати на основі ацикловіру, пенцикловіру чи денотивіру. Їх треба наносити 3 – 5 разів за день.