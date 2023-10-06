Якщо у вас чи вашої дитини з'явилися воші, лікуватися необхідно, адже вони не зникнуть самі собою. І робити це до того ж потрібно швидко. Про те, як саме це робити найефективніше, розповіла докторка медичних наук Стефані Гарднер.

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Як позбутися вошей

Воші – дуже поширена проблема, і саме через це ви повинні знати головні правила боротьби з цими паразитами. Перш за все, якщо ви помітили вошей на голові ти тілі дитини, її потрібно негайно лікувати. Та зробити перевірку на наявність вошей потрібно усім, хто контактує з людиною з вошами – друзям та членам родини.

Окрім того, той, хто ділить ліжко з людиною з вошами, повинен одночасно почати лікування. Стефані Гарднер зазначає, що в аптеках можна знайти чимало безрецептурних препаратів проти вошей.

Під час лікування за допомогою цих засобів дотримуйтесь таких правил:

завжди звертайте увагу на інструкції до продукту;

щоб вичесати усіх гнид, використовуйте гребінець з дуже дрібними зубцями. Він може входити до продукту чи вам доведеться купити його окремо;

якщо ж ви використовуєте шампунь проти вошей, мийте голову, коли ви повністю одягнені, а не під час душу. Цей шампунь може негативно вплинути на шкіру усього тіла.

Один з найпоширеніших побічних ефектів, з яким часто стикаються люди під час лікування вошей – це подразнення та почервоніння шкіри, тож спробуйте максимально обмежити контакт засобів проти вошей з ділянками шкіри за межами голови.



Шампунь проти вошей може негативно вплинути на шкіру тіла / Фото Pexels​

Та якщо ви не хочете вдаватися до хімічного лікування, ви можете спробувати інші процедури у себе вдома.

Перший спосіб найпростіший – вологе розчісування. Для цього просто намочіть волосся та використовуйте гребінець з дрібними зубцями, щоб видалити і живих вошей, і їхні яйця. Для того, щоб переконатися, що процедура спрацювала, вам доведеться повторювати її щотижня протягом щонайменше трьох тижнів.

Також ви можете спробувати використання ефірних олій. Чайне дерево та аніс можуть задушити та вбити вошей, проте ефективність цього методу дещо сумнівна. Окрім того, зважайте на те, що деякі люди можуть мати алергічні реакції на ці чи інші ефірні олії.

Ще один варіант – задушливі засоби. Ви можете спробувати вбити вошей, нанісши на шкіру голови та волосся велику кількість жирної речовини – вазеліну чи оливкової олії. Після цього потрібно вдягти на голову спеціальну шапочку та залишити жирний засіб на голові на ніч.

Втім, ефективність цього методу також не повністю доведена.

Як позбутися вошей у домі

Зважайте й на те, що з голови воші можуть переповзти і на речі поблизу – наприклад, на постільну білизну, рушники, головні убори чи інший одяг. Для того, щоб уникнути повторного зараження, переконайтеся, що ви очистили свою оселю від паразитів.

Перше, що ви можете зробити – це використати термообробку. Виперіть у теплій чи гарячій воді усі речі та предмети, які носила людина з вошами та висушіть їх за високої температури. Воші гинуть за впливу температури, вищої за 55 градусів протягом більше, ніж 5 хвилин. Вам потрібно випрати все, що торкалося шкіри та голови людини – куртки, наволочки, простирадла, шарфи тощо.

Та якщо у вас немає можливості випрати усі речі, ви можете зачинити їх у герметичному пластиковому контейнері на два тижні, адже воші не можуть жити без людської крові і зрештою загинуть самі.

Не забудьте ретельно пропилотяжити килими, дивани та підлогу для того, щоб видалити усе волосся, на якому можуть бути активні яйця вошей. Замочіть і продезінфікуйте усі щітки, гребінці та аксесуари для волосся. Для цього можна використати гарячу мильну воду.