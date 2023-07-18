Деякі люди видаляють волосся в ніздрях з естетичних міркувань. Здавалося б, у цьому немає нічого поганого, однак експерти попереджають про потенційні ризики для здоров'я під час епіляції воском або вищипування цих волосків.

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Американський лікар-отоларинголог Дон Бізлі зазначає, що "ніс – це делікатна ділянка з численними кровоносними судинами і слизовими оболонками, і волосся там існує не просто так".

У розмові виданню Huffpost сертифікований дерматолог із Нью-Йорка Майкл Джейкобс пояснює, що "основна роль волосся в носі полягає в уловлюванні пилу, пилку та інших частинок у повітрі, щоб повітря, яким ви дихаєте, частково фільтрувалося".

Волосся може діяти як фізичний бар'єр, що перешкоджає потраплянню алергенів до носових ходів і спричиняє проблеми.

Коли щось торкається волосків у ніздрях, наприклад, дрібна комаха або інший подразник, це спричиняє рефлекторне чхання, що є способом організму позбутися непроханого гостя або подразника,

– зазначив лікар Дон Бізлі.

Таким чином волосся в носі затримує вологу з повітря, що видихається, запобігаючи пересиханню носових ходів. Ця волога допомагає зволожувати повітря, яким ми дихаємо, роблячи його комфортнішим для нашої дихальної системи.



Не варто вищипувати волосся з носа / Фото з Pexels

Ризики воскової епіляції

Повне видалення волосся в ніздрях, по суті, означає, що ви позбавляєтеся від цієї життєво важливої системи фільтрації.

Це може зробити вас уразливими для таких інфекцій, як назальний вестибуліт (інфекція всередині носа) і назальний абсцес.

Хоча епіляція не обов'язково послаблює імунну систему, вона порушує шкірний бар'єр, створюючи отвори для проникнення бактерій у глибші тканини, тим самим створюючи можливість для інфекції,

– зазначила оларинголог Ніколь Ааронсон.

Воскова епіляція також може призвести до побічних ефектів, які ще більш ймовірні, якщо її проводить непідготовлена людина.

Занадто гарячий віск може обпалити тканину, яка вистилає носову порожнину, відому як слизова оболонка носа.

Це може спричинити ураження носа, збільшуючи ризик зараження. І взагалі воскова депіляція може подразнювати шкіру.

Воскова епіляція носа може бути неприємним досвідом, оскільки ніжні носові ходи можуть бути чутливими до відчуття натягу, що може спричинити тимчасовий біль, почервоніння та подразнення,

– сказав лікар Бізлі.

Підстригання волосків чистими ножицями для брів або електричним тримером вважається більш безпечним.