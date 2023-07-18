Некоторые люди удаляют волосы в ноздрях по эстетическим соображениям. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, однако эксперты предупреждают о потенциальных рисках для здоровья во время эпиляции воском или выщипывании этих волосков.

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Американский врач-отоларинголог Дон Бизли отмечает, что "нос – это деликатный участок с многочисленными кровеносными сосудами и слизистыми оболочками, и волосы там существуют не просто так".

В разговоре изданию Huffpost сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Майкл Джейкобс объясняет, что "основная роль волос в носу заключается в улавливании пыли, пыльцы и других частиц в воздухе, чтобы воздух, которым вы дышите, частично фильтровался".

Волосы могут действовать как физический барьер, что препятствует попаданию аллергенов в носовые ходы и вызывает проблемы.

Когда что-то касается волосков в ноздрях, например, мелкое насекомое или другой раздражитель, это вызывает рефлекторное чихание, являющееся способом организма избавиться от незваного гостя или раздражителя,

– отметил врач Дон Бизли.

Таким образом волосы в носу задерживают влагу из выдыхаемого воздуха, предотвращая пересыхание носовых ходов. Эта влага помогает увлажнять воздух, которым мы дышим, делая его более комфортным для нашей дыхательной системы.



Не стоит выщипывать волосы из носа / Фото из Pexels

Риски восковой эпиляции

Полное удаление волос в ноздрях, в сущности, означает, что вы избавляетесь от этой жизненно важной системы фильтрации.

Это может сделать вас уязвимыми для таких инфекций как назальный вестибулит (инфекция внутри носа) и назальный абсцесс.

Хотя эпиляция не обязательно ослабляет иммунную систему, она нарушает кожный барьер, создавая отверстия для проникновения бактерий в более глубокие ткани, тем самым создавая возможность для инфекции.

– отметила оларинголог Николь Ааронсон.

Восковая эпиляция также может привести к побочным эффектам, которые более вероятны, если ее проводит неподготовленный человек.

Слишком горячий воск может обжечь ткань, выстилающую носовую полость, известную как слизистая носа.

Это может привести к поражению носа, увеличивая риск заражения. И вообще восковая депиляция может раздражать кожу.

Восковая эпиляция носа может быть неприятным опытом, поскольку нежные носовые ходы могут быть чувствительны к ощущению натяжения, что может повлечь за собой временную боль, покраснение и раздражение,

– сказал доктор Бизли.

Подстригание волосков чистыми ножницами для бровей или электрическим триммером считается более безопасным.