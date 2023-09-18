Якщо ви розумієте, що наступний візит до стоматолога станеться не скоро, а ви помітили зубний камінь та хочете з ним дати раду в домашніх умовах, то у відповідь від всіх стоматологів ви почуваєте категоричну заборону займатися цим самостійно.

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Стоматолог із Сан-Дієго Камі Хосс каже, що наліт, липка плівка, що утворюється на зубах із залишків їжі та слини легко видаляються за допомогою щітки і нитки. А от зубний камінь – білі плями, які утворюються коли наліт твердне з часом – практично неможливо видалити в домашніх умовах.

Лікар зазначає, що видалення зубного каменю без допомоги стоматолога, може призвести до травм чи пошкодження зубів.

Видалити зубний камінь в домашніх умовах хоч і складно, втім можливо, але ви створите собі безліч проблем.

Доктор медичних наукр Гарольд Кац каже, що стоматологи користуються гострими металевими зубочистками, які зчищають зубний камін із зубів, особливо навколо ясен. А в домашніх умовах ви завдасте собі лише шкоди.



Не видаляйте зубний камінь в домашніх умовах / Фото Live Strong

Ваша невелика помилка може проткнути тканину ясен, від чого вони почнуть кровоточини. Якщо ви не стерилізували свій інструмент для, у ньому можуть бути бактерії, які також можуть викликати інфікування.

Мало того, спроба зіскребти зубний камінь із зубів потенційно може призвести до зіскоблювання емалі – захисного зовнішнього покриття зуба. Емаль захищає зуби від карієсу, інфекцій та чутливості до гарячого, холодного та солодкого. Як тільки він зникне, він більше не виросте,

– зазначає стоматолог Камі Хосс.

Фактично подряпана емаль схильна накопичувати більше зубного нальоту, який може перетворитися на ще більший зубний камінь.

Щоб передбачити зубний камінь на зубах, дотримуйтеся гігієни порожнини рота. Не забувайте чистити зуби двічі на день.

"Завжди використовуйте щітку з м'якою щетиною, а не середньою чи твердою. Більш жорстка щетина може зруйнувати тканину на лінії ясен, роблячи зуби чутливими", – зазначив стоматолог Камі Хосс.

Використовуйте електронну зубну щітку, оскільки вона краще відчищає зубний наліт, аніж ручна. Використовуйте двічі на день зубну нитку та не забувайте про рідину для полоскання рота.