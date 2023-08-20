За правильного підходу певні види вегетаріанства підходять практично всім дорослим людям. До прикладу, пескетаріанство (система харчування) виключає з раціону плоть ссавців і птицю, але допускає вживання риби.

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Що буде, якщо відмовитися від м’яса

Рослинні продукти мають невелику енергетичну цінність, а це означає, що вони допомагають знижувати вагу. Насичення у такому випадку проходить дуже швидко, тож на початкових етапах, відмовившись від м’яса, ви можете відчувати голод частіше, ніж зазвичай. Відмовившись від м’яса, ви розв’яжете проблему з вісцеральним жиром, який відкладається на животі та успішно зможете вивести токсини з організму. Люди, які не вживають м’яса – рідше скаржаться на гіпертонію, цукровий діабет та серцево-судинні захворювання.

Дієтолог Наталія Самойленко зазначає, що безконтрольне вживання м’яса може суттєво нашкодити. За дослідженнями ВООЗ, щоденне вживання невеликої порції обробленого м’яса (50 грамів), підвищує ризик виникнення раку кишківника аж на 18%.

Вегетаріанська дієта відкриває закорковані артерії, знижує гомоцистеїн, покращує показники сечової кислоти.



Відмова від м'яса принесе багато користі / Фото з Instagram Жизель Бюндхен

Зменшивши кількість м’яса у раціоні, ми знижуємо ризик виникнення раку, зміцнюємо серцево-судинну систему, маємо можливість зберігати здорову вагу.

Дієтолог не зможе порекомендувати повну відмову від м’яса дітям, вагітним та жінкам, що годують. Якщо ж вам понад 40 років, то відмова від м’яса піде вам на користь.