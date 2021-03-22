Вітаміни, які прискорюють метаболізм: в яких продуктах шукати

Джерело:Medical News Today
Деякі вітаміни та мінерали сприяють кращому метаболізму. І більшість з них можна отримати з їжі. Склали список з 5 елементів, які допоможуть підтримати сталу вагу, а також продукти, з яких ви отримаєте добову норму вітамінів та мінералів.
Метаболізм – це процеси у тілі, необхідні для підтримки життя. Завдяки процесу метаболізму ваше тіло перетворює їжу, яку ви їли, в енергію. В широкому сенсі термін охоплює усі хімічні процеси, зокрема дихання, перетравлювання їжі та відновлення клітин.
Читайте також Як правильно приймати вітаміни та мікроелементи: 10 порад ендокринолога
Перед застосуванням вітамінів для активізації обміну речовин, слід проконсультуватися з лікарем. Високі дози деяких добавок можуть спричинити побічні ефекти, погіршити загальне почуття та призвести до передозування. Тому найбезпечніший спосіб споживати більше вітамінів та мінералів, що сприяють метаболізму – забезпечити здоровий, збалансований та різноманітний раціон.
Вітаміни для покращення метаболізму / Фото Pexels
До цієї групи вітамінів входять:
Дефіцит одного з вітамінів групи B може вплинути на інші вітаміни з групи, що й стає причиною порушеного обміну речовин.
Здоровий обмін речовин гарантує, що організм використає жири, білки та вуглеводи для енергії, а не відкладе їх як жир.
Серед продуктів з високим вмістом вітамінів групи B:
B12 присутній лише у продуктах тваринного походження, тобто вегетаріанці та вегани можуть страждати від його дефіциту. Якщо добавки – не ваш варіант, спробуйте додати до раціону:
Вітаміни для пришвидшення метаболізму / Фото Pexels
Дослідження, які вивчали рівень вітаміну D та вагу у літніх жінок та дітей, виявили, що учасники з більшою кількістю жиру мали нижчий рівень вітаміну D. Сьогодні дослідники не впевнені, чи сприяє низький рівень вітаміну D ожирінню, але деякі дані свідчать, що вітамін D може допомогти контролювати рівень цукру в крові.
На відміну від інших необхідних вітамінів, люди можуть отримувати вітамін D із сонячного світла. В похмуру пору року вам допоможуть такі продукти:
Дослідження 2016 року показало, що жінки в постменопаузі з діабетом 2 типу, які вживали йогурт з вітаміном D, змогли нормалізувати рівень цукру. Додатковий ефект від такої дієти проявився в зменшенні обсягів талії добровольців.
Кальцій є одним з найважливіших компонентів для здорового метаболізму, здоров'я кісток та контролю рівня цукру в крові.
Дослідження 2010 року свідчать про те, що додавання в раціон продуктів, збагачених кальцієм в поєднанні з вітаміном D, сприяє зниженню ваги. Однак потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи є споживання кальцію ефективною методикою схуднення.
Продукти з високим вмістом кальцію:
Вітаміни для пришвидшення метаболізму / Фото Pexels
Тіло потребує заліза для здорового росту, розвитку, обміну речовин, правильного функціонування клітин та правильного функціонування гормональної системи. Залізо необхідне для перенесення кисню, тож при дефіциті елемента м'язи недоотримують достатньої кількості О2. М’язи з низьким вмістом кисню не можуть спалювати жир, відповідно – людина набирає зайву вагу.
Щоб отримати залізо з їжею, додайте у свій раціон:
Дефіцит магнію стопить хімічні реакції, які необхідні для вироблення енергії в організмі, яка запускає безліч реакцій, в тому числі й метаболізм. Щоб отримати достатню кількість цього елемента, достатньо вживати: