Вітаміни, які прискорюють метаболізм: в яких продуктах шукати

Метаболізм – це процеси у тілі, необхідні для підтримки життя. Завдяки процесу метаболізму ваше тіло перетворює їжу, яку ви їли, в енергію. В широкому сенсі термін охоплює усі хімічні процеси, зокрема дихання, перетравлювання їжі та відновлення клітин.

Читайте також Як правильно приймати вітаміни та мікроелементи: 10 порад ендокринолога

Перед застосуванням вітамінів для активізації обміну речовин, слід проконсультуватися з лікарем. Високі дози деяких добавок можуть спричинити побічні ефекти, погіршити загальне почуття та призвести до передозування. Тому найбезпечніший спосіб споживати більше вітамінів та мінералів, що сприяють метаболізму – забезпечити здоровий, збалансований та різноманітний раціон.

Вітам іни групи В



Вітаміни для покращення метаболізму​ / Фото Pexels

До цієї групи вітамінів входять:

В12

біотин

фолат

В6

пантотенова кислота або В5

ніацин або В3

рибофлавін або В2

тіамін або В1.

Дефіцит одного з вітамінів групи B може вплинути на інші вітаміни з групи, що й стає причиною порушеного обміну речовин.

B12 необхідний для метаболізму білків і жирів.

Для коректної роботи метаболізму потрібний B6 і фолат.

B6 допомагає з обмінними процесами білка.

Тіамін допомагає організму метаболізувати жири, білки та вуглеводи.

Здоровий обмін речовин гарантує, що організм використає жири, білки та вуглеводи для енергії, а не відкладе їх як жир.

Серед продуктів з високим вмістом вітамінів групи B:

нежирне м’ясо та морепродукти

цільні зерна, включаючи ячмінь і коричневий рис

молочні продукти

яйця

банани, яблука, виноград та кавун

горіхи та насіння

шпинат, картопля та кабачки

B12 присутній лише у продуктах тваринного походження, тобто вегетаріанці та вегани можуть страждати від його дефіциту. Якщо добавки – не ваш варіант, спробуйте додати до раціону:

молоко на рослинній основі

харчові дріжджі

тофу

​Вітамін D



Вітаміни для пришвидшення метаболізму / Фото Pexels

Дослідження, які вивчали рівень вітаміну D та вагу у літніх жінок та дітей, виявили, що учасники з більшою кількістю жиру мали нижчий рівень вітаміну D. Сьогодні дослідники не впевнені, чи сприяє низький рівень вітаміну D ожирінню, але деякі дані свідчать, що вітамін D може допомогти контролювати рівень цукру в крові.

На відміну від інших необхідних вітамінів, люди можуть отримувати вітамін D із сонячного світла. В похмуру пору року вам допоможуть такі продукти:

яєчні жовтки

жирна риба (лосось, скумбрія та сардини)

печінка

молочні продукти

молоко на рослинній основі

деякі види грибів.

Дослідження 2016 року показало, що жінки в постменопаузі з діабетом 2 типу, які вживали йогурт з вітаміном D, змогли нормалізувати рівень цукру. Додатковий ефект від такої дієти проявився в зменшенні обсягів талії добровольців.

Кальцій

Кальцій є одним з найважливіших компонентів для здорового метаболізму, здоров'я кісток та контролю рівня цукру в крові.

Дослідження 2010 року свідчать про те, що додавання в раціон продуктів, збагачених кальцієм в поєднанні з вітаміном D, сприяє зниженню ваги. Однак потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи є споживання кальцію ефективною методикою схуднення.

Продукти з високим вмістом кальцію:

молоко

йогурт

злаки

апельсиновий сік

зелень, листові овочі

насіння

мигдаль.

Залізо



Вітаміни для пришвидшення метаболізму / Фото Pexels

Тіло потребує заліза для здорового росту, розвитку, обміну речовин, правильного функціонування клітин та правильного функціонування гормональної системи. Залізо необхідне для перенесення кисню, тож при дефіциті елемента м'язи недоотримують достатньої кількості О2. М’язи з низьким вмістом кисню не можуть спалювати жир, відповідно – людина набирає зайву вагу.

Щоб отримати залізо з їжею, додайте у свій раціон:

м'ясо

квасолю

злаки

коричневий рис

горіхи

зелень та листові овочі

тофу та сою.

Магній

Дефіцит магнію стопить хімічні реакції, які необхідні для вироблення енергії в організмі, яка запускає безліч реакцій, в тому числі й метаболізм. Щоб отримати достатню кількість цього елемента, достатньо вживати: