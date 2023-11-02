Ці 3 прості вправи для преса надзвичайно ефективні: спробуйте їх вже зараз

Досягти кубиків пресу може бути зовсім не так складно, як ви уявляєте. Достатньо тільки регулярно виконувати кілька нескладних вправ та дослухатися до кількох порад експертів.

Можливо, ви вже протягом тривалого часу намагаєтеся накачати прес, але ваші вправи неефективні? Що ж, настав час замінити деякі з них на нові, які точно дадуть бажаний результат. Ефективними тренуваннями поділилася експертка Мірел Заман.

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Склоочисники

Для того, щоб виконати цю просту вправу на прес, вам потрібно лягти на спину та підняти коліна і стопи вгору, щоб відірвати їх на 90 градусів від землі. Якщо ви хочете підвищити складність тренування, намагайтеся тримати коліна прямо, а не згинати їх.

Притисніть спину до підлоги, а руки покладіть біля тулуба та не відривайте їх. Спершу опустіть підняті ноги вліво, але так, щоб вони все ще перебували у повітрі. Потім підніміть обидві ноги у вихідне положення та опустіть їх у протилежний бік.

Підйом ніг і низу живота

Ця вправа підійде і для новачків, і для більш досвідчених спортсменів. Для її виконання вам потрібно лягти на землю, бажано біля стійки для присідань чи жердини, за яку ви зможете триматися руками, щоб не ковзати по підлозі.

Після цього витягніть ноги до стелі та притисніть нижню частину спини до підлоги. Піднімайте ноги вгору, поки сідниці не відірвуться від підлоги, а потім поверніться у вихідне положення. Повторюйте цю вправу стільки разів, скільки зможете.



Вправи для преса дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Планка на долонях і передпліччях

Для виконання цієї вправи вам не знадобиться жодне обладнання – тільки трохи місця на підлозі, щоб ви могли опуститися в планку. Почніть у верхній позиції для відживань, руки тримайте прямо перед плечима.

Після цього опустіть правий лікоть та підлогу, а згодом і лівий. Напружте обидві руки по черзі, щоб повернутися у вихідне положення. Повторіть цю вправу кілька разів, чергуючи руки.

Головне, слідкуйте, щоб ваша спина завжди була прямою, а не вигиналася до землі чи вгору, адже це знизить ефективність вправи.