Вам точно доводилося чути про йогу – давньоіндійські практики, які допомагають розвинути витривалість, волю та гнучкість. Та якщо ви виконуватимете ці вправи регулярно, також зможете втратити кілька кілограмів. Про найкращі асани для схуднення розповіла експертка з йоги Шамлі Патаре.

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Поза воїна

Поза воїна точно допоможе вам підтягнути стегна та плечі, окрім того, ви зможете покращити свою концентрацію. Що довше ви можете утримувати цю позу, то кращими будуть результати. Всього за кілька хвилин у позі воїна ви зможете суттєво зміцнити свій прес та сідниці.

Ця асана призначена для покращення балансу та підтягнення спини, ніг та рук. Ви зможете покращити вигляд живота та зробити його плоским, якщо будете скорочувати м'язи у ньому під час утримання положення.



Поза воїна корисна для спини і преса / Фото Pexels

Поза собаки мордою вниз

Ця поза може тонізувати усе ваше тіло через розтягнення і напруження певних м'язів у ньому.

За допомогою цієї асани ви можете зміцнити руки, стегна, підколінні сухожилля та навіть спину. Під час утримання цієї пози ви маєте сконцентруватися на своєму диханні, а також залучити м'язи, і зрештою це допоможе покращити кровообіг.



Поза собаки мордою вниз / Фото Pexels

Поза лука

Ця поза не тільки покращить вашу гнучкість, але й розігріє м'язи та прискорить кровотік. Окрім того, вона надзвичайно корисна, якщо ви хочете досягти плоского живота та підтягнених м'язів рук та ніг.



Поза лука допомагає зміцнити прес / Фото Pexels

Вона неймовірна ще й тим, що може стимулювати травну систему та пришвидшити метаболізм.