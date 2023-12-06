Як привести в тонус нижню частину живота до Нового року: прості вправи на кожен день

Марафон підготовки до Нового року – непросте завдання, адже хочеться встигнути буквально все! А ще нам хочеться мати гарний вигляд в новорічну ніч, тож додаємо у список справ ще й спорт. Щоб привести в тонус нижню частину живота варто робити щодня всього кілька легких вправ.

Щоб не розпочинати процес схуднення з Нового року – почніть додавати елементарні вправи у своє життя вже від сьогодні. Ранкове тренування допоможе вам підтягнути живіт та прибрати округлість, яка утворюється від накопичення жиру та розслаблених м’язів.

До теми Приведіть тіло в форму до Нового року: найкращі вправи для початківців

Тренер Ендрю Вайт розповів про кілька вправ, які ви можете виконувати вдома самостійно – це зворотні скручування, віджимання в планці, підтягування колін сидячи та піднімання ніг.

Зворотні скручування

Скручування є чудовою та ефективною вправою на прес. Вони допоможуть вам привести в тонус м’язи нижньої частини живота.

Лягніть на спину. Підніміть ноги та зігніть коліна під кутом 90 градусів. Напружте прес, щоб відірвати стегна від підлоги та підтягнути коліна до грудей. Повільно опустіться назад.

Як робити вправу: дивіться відео онлайн

Віджимання в планці

Планка справді чудово справляється зі спалюванням жиру на животі. Якщо до планки додати скручування стегон – то результат буде вражаючим.

Почніть із положення планки на передпліччях, зберігаючи пряму лінію від голови до п'ят. Поверніть стегна в один бік, опускаючи їх близько до підлоги, потім поверніться в центр і нахиліться в інший бік,

– розповів Ендрю Вайт.

Підтягування колін сидячи

Ця вправа також є ефективною для нижньої частини живота. Якщо ви часто сидите, то можете легко її інтегрувати у свій розпорядок дня.

Сядьте на край стільця, поклавши руки вздовж стегон. Злегка відкиньтеся назад і відірвіть ноги від підлоги. Підтягніть коліна до грудей, потім витягніть їх назад, тримаючи ступні піднятими.

Як робити вправу: дивіться відео онлайн

Підйоми ніг

"Підйоми ніг інтенсивно опрацьовують нижню частину черевного преса. Вони також допомагають покращити гнучкість нижньої частини тіла", – зазначив тренер.

Ляжте на спину, випрямивши ноги. Повільно підніміть ноги до стелі, тримаючи їх прямими, потім опустіть назад, не торкаючись підлоги.

Як робити вправу: дивіться відео онлайн

Щоденне виконання цих вправ дозволить вам вже через певний час помітити результати. Та пам’ятайте, що для досягнення ідеального результату, ви повинні мати здорові звички – правильно харчуватися та підтримувати водний баланс.