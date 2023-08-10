Якщо арахісова паста виготовлена з натуральних інгредієнтів і не містить таких добавок як цукор чи штучні консерванти, то вона багата на різні вітаміни та мінерали.

Цікаво Будьте обережні з насінням соняшника: воно може принести неочікувану шкоду

Вітаміни та мінерали, які є в арахісовій пасті

Вітамін Е є чудовим антиоксидантом та допомагає захищати клітини від пошкоджень.

Вітамін В3 (ніацин) бере участь в обміні речовин, важливий для підтримки здоров’я нервової системи.

Вітамін В6 важливий для нормального функціонування мозку та нервової системи, бере участь у продукуванні гемоглобіну.

Вітамін В9 (фолієва кислота) необхідний для правильного поділу та росту клітин, важливий для вагітних.

Магній підтримує здоров’я м’язової та нервової систем, бере участь у багатьох біохімічних реакціях в організмі людини.

Фосфор необхідний для кісток і зубів, бере участь у метаболічних процесах.

Залізо допомагає крові переносити організмом кисень.

Калій регулює баланс рідин і підтримує здоров’я серцево-судинної системи.

Цинк є важливим для імунної системи.

Мідь бере участь у створенні червоних кров’яних тілець.

Користь та шкода від арахісової пасти

В арахісовій пасті міститься білок – один із головних будівельних матеріалів для тканин та м’язів організму. Паста також містить мононенасичені та поліненасичені жири, які сприяють здоров’ю серця. В арахісовій пасті також є антиоксидант ресвератрол, який допомагає захищати клітини від пошкоджень.



Корисні та шкідливі властивості арахісової пасти / Фото з Pexels

Що цікаво, регулярне вживання арахісової пасти знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань завдяки вмісту здорових жирів та інших поживних речовин. А завдяки високому вмісту білка, харчових волокон і корисних жирів людина отримує відчуття насиченості.

Арахісову пасту вживають у якості перекусів ті, хто худнуть, але ніяк не можуть відмовитися від солодкого.

Втім не варто забувати, що арахісова паста дуже калорійна. Її добре вживати тим, хто потребує додаткової енергії – спортсменам або людям, які ведуть активний спосіб життя.

Зверніть увагу, що арахісова паста може спровокувати алергію, тому протипоказана людям з непереносимістю горіхів.