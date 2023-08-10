Если арахисовая паста изготовлена из натуральных ингредиентов и не содержит таких добавок как сахар или искусственные консерванты, она богата различными витаминами и минералами.

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Витамины и минералы, содержащиеся в арахисовой пасте

Витамин Е является отличным антиоксидантом и помогает защищать клетки от повреждений.

Витамин В3 (ниацин) участвует в обмене веществ, важном для поддержания здоровья нервной системы.

Витамин В6 важен для нормального функционирования мозга и нервной системы, участвует в продуцировании гемоглобина.

Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для правильного деления и роста клеток, важен для беременных.

Магний поддерживает здоровье мышечной и нервной систем, участвует во многих биохимических реакциях в организме человека.

Фосфор необходим для костей и зубов, участвует в метаболических процессах.

Железо помогает крови переносить организмом кислород.

Калий регулирует баланс жидкостей и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Цинк важен для иммунной системы.

Медь участвует в создании красных кровяных телец.

Польза и вред от арахисовой пасты

В арахисовой пасте содержится белок – один из главных строительных материалов для тканей и мышц организма. Паста также содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, способствующие здоровью сердца. В арахисовой пасте также есть антиоксидант ресвератрол, который помогает защищать клетки от повреждений.



Полезные и вредные свойства арахисовой пасты / Фото из Pexels

Что интересно, регулярное употребление арахисовой пасты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию здоровых жиров и других питательных веществ. А благодаря высокому содержанию белка, пищевых волокон и полезных жиров человек получает чувство насыщенности.

Арахисовую пасту употребляют в качестве перекусов худеющие, но никак не могут отказаться от сладкого.

Впрочем, не стоит забывать, что арахисовая паста очень калорийна. Ее хорошо употреблять тем, кто нуждается в дополнительной энергии – спортсменам или людям, ведущим активный образ жизни.

Обратите внимание, что арахисовая паста может спровоцировать аллергию, потому противопоказана людям с непереносимостью орехов.