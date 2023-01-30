Всі ми інколи ліниві. Проте цей стан не повинен заважати нам жити на повну чи ефективно виконувати свою роботу. Розповідаємо, що для цього потрібно зробити.

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Як боротись з лінощами

Головними причинами ліні найчастіше є втома організму та ментальні проблеми, які не дають людині впевненості і сил, що вона зможе виконати певне завдання. У глобальному контексті байдикування може бути пов'язано з недовірою до себе.

Саме тому низка фахівців, зокрема й лікарів-психіатрів, наголошують на важливості боротьби з лінню. Один із найкращих варіантів – відпустка та відпочинок. Якщо ж це не допомагає, можна звернутись за допомогою до фахівців – психіатра, психотерапевта, коуча чи психолога.

Останні, зокрема, допоможуть, якщо виникли певні ментальні спотворення і людина неправильно оцінює ситуації, гадаючи, що точно з ними не впорається. Це явище ще називають катастрофізацією.



Не будьте надто лінивими / Фото Pexels

Проте якщо ваша лінь є мінімальною і ви все ж хочете її побороти, рекомендуємо наступні способи: