Всі ми інколи ліниві. Проте цей стан не повинен заважати нам жити на повну чи ефективно виконувати свою роботу. Розповідаємо, що для цього потрібно зробити.
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Як боротись з лінощами
Головними причинами ліні найчастіше є втома організму та ментальні проблеми, які не дають людині впевненості і сил, що вона зможе виконати певне завдання. У глобальному контексті байдикування може бути пов'язано з недовірою до себе.
Саме тому низка фахівців, зокрема й лікарів-психіатрів, наголошують на важливості боротьби з лінню. Один із найкращих варіантів – відпустка та відпочинок. Якщо ж це не допомагає, можна звернутись за допомогою до фахівців – психіатра, психотерапевта, коуча чи психолога.
Останні, зокрема, допоможуть, якщо виникли певні ментальні спотворення і людина неправильно оцінює ситуації, гадаючи, що точно з ними не впорається. Це явище ще називають катастрофізацією.
Не будьте надто лінивими / Фото Pexels
Проте якщо ваша лінь є мінімальною і ви все ж хочете її побороти, рекомендуємо наступні способи:
- мотивуйте та нагороджуйте себе правильно;
- перестаньте себе жаліти;
- складіть чіткий план дій;
- розбивайте завдання на менші підзавдання;
- думайте про позитивний результат;
- не забувайте про спорт.