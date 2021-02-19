Як боротися з безсонням за допомогою психотерапії: поради психіаторки

Джерело:інстаграм Надь Беата
Проблема безсоння на тлі тривожності та стресу – одна з основних патологій сучасного світу. Як ефективно налагодити сон, які препарати застосовувати та чому варто звернутися до психотерапевта, розповіла у своєму інстаграм-аккаунті лікарка Надь Беата.
Безсоння – це неодноразові труднощі з ініціюванням сну, його підтримкою, якістю, що виникає, попри достатній час і можливості для сну. Всі ці фактори призводять до певної форми порушення денного функціонування.
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Конкретні критерії, характерні для безсоння розрізняються, але серед загальноприйнятих виділяють:
Триває до 1 місяця. Найчастіше воно виникає в умовах гострого ситуативного стресу і проходить, коли стресового стану більше немає або людина пристосовується до нього.
Триває понад 1 місяць, може бути пов’язане з широким розмаїттям медичних та психіатричних захворювань.
Пацієнти з тривалим безсонням повинні пройти наступні оцінки:
Згідно з рекомендаціями AASM (American Academy of Sleep Medicine), для початку лікування варто включити принаймні одне поведінкове втручання. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) вважається найкращою терапією для лікування пацієнтів з первинним безсонням. Хоча вона також ефективна при супутньому безсонні як допоміжна терапія.
Снодійні засоби – метод, який найчастіше використовується при безсонні. Хоча вони не є лікувальними, такий підхід може забезпечити симптоматичне полегшення при самостійному або додатковому застосуванні.
При застосуванні седативно-снодійних засобів важливо дотримувати запобіжних заходів: