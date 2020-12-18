Чорний шоколад містить флавоноли – антиоксиданти, що можуть сприяти роботі мозку. механізм їх дії направлений на приплив крові до мозку та покращення його здатності пристосовуватися до стресових ситуацій.

Дослідження вказує, що люди, які споживали темний шоколад двічі на день протягом двох тижнів, мали нижчий рівень гормонів стресу, краще висипалися та легше переносили стрес.

Йогурт

Натуральний йогурт / Фото Unsplash

Пробіотики, що містяться в йогурті, можуть покращити кілька аспектів вашого самопочуття, включаючи психічне здоров'я.

Дослідження показали, що йогурти можуть сприяти психічному здоров’ю та роботі мозку, інгібуючи вільні радикали та нейротоксини, які можуть пошкодити нервову тканину мозку та призвести до занепокоєння.

Попри сприятливі дані досліджень, важливо пам'ятати, що не всі йогурти містять пробіотики. Тож, щоб отримати користь від цього продукту, обирайте йогурт, який містить живі активні культури.

Зелений чай

Зелений чай містить L-теанін – амінокислоту, яка здійснює позитивний вплив на частоту серцевих скорочень, що є органічною реакцією на стрес та тривогу. Також дослідження стверджують, що зелений чай знижує рівень кортизолу – гормону стресу, який теж провокує підвищену тривожність.

Також L-теанін допомагає уникнути перезбудження, підвищувати дофамін та серотонін, а також наповнює організм антиоксидантами, які позитивно впливають на мозок.