Існує думка щодо того, що постійне носіння бюстгальтера на кісточках може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, зокрема і до раку грудей. Докторка медичних наук Діана Аттай розповіла, чи відповідає це дійсності.

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Як бюстгальтери на кісточках впливають на здоров'я

Чутки про те, що існує зв'язок між кісточками у бра та раком молочної залози, почали ширитися ще десятиліття тому. Теорія полягала у тому, що кісточки блокують потік лімфатичної рідини, і саме через це токсини не вимиваються належним чином і накопичуються у тілі, а це своєю чергою призводить до раку.

Лімфатична система складається з лімфатичних судин – схожих на кровоносні – лімфатичної рідини та лімфатичних вузлів. Лімфатична рідина циркулює по лімфатичних судинах і багата імунною клітиною, відомою як лімфоцит, яка важлива для реакції організму на бактерії та віруси,

– поділилася Діана Аттай.

Та чи може бюстгальтер навіть з жорсткими і тугими кісточками насправді перешкоджати проходженню рідини до лімфатичних вузлів? Виявляється, ні. Річ у тому, що лімфатична рідина продовжує циркулювати навіть тоді, коли ви одягнені в одяг, що тисне на лімфатичні канали.

Насправді навіть існують дослідження, які показують, що жоден аспект носіння бюстгальтера (кількість годин, розмір чашки, наявність кісточок тощо) не пов'язаний з підвищенням ризику раку.



Бюстгальтери з кісточками безпечні для здоров'я / Фото Pexels​

Та якщо ви займаєтеся грудним вигодовуванням, ймовірно, ви захочете замінити свій звичний ліфчик на спортивний топ: експерти з лактації вважають, що кісточки можуть чинити значний тиск на молочні протоки.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Зрештою такі бюстгальтери можуть зменшити кількість молока.