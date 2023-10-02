Ось як часто потрібно насправді змінювати зубну щітку

2 жовтня 2023, 14:04
Читать новость на русском

Джерело:

Real Simple

Якщо ви не можете згадати, коли ж саме востаннє ви купували нову зубну щітку, вже точно настав час це зробити. Стара зубна щітка може нашкодити не тільки вигляду ваших зубів, але й стану здоров'я.

Зубна щітка – це один з тих предметів особистої гігієни, який потрібно регулярно замінювати. Це відбувається через те, що у вашому роті проживає до 700 видів мікробів, бактерій та грибків, і всі вони можуть оселятися на вашій щітці. 

Цікаво Як швидко позбутися від мурах вдома: дієві поради

Як часто потрібно змінювати зубну щітку

Якщо ви маєте звичайну ручну зубну щітку, замінювати її необхідно принаймні раз на 3 – 4 місяці. Якщо ви пропустили цей період, то не забудьте змінити щітку хоча би раз на пів року.

Людям слід замінювати зубну щітку щонайменше кожні шість місяців,
– підтвердила лікарка Лаква Вокер Вілсон

Зношена зубна щітка не тільки не може ефективно видаляти бактерії з вашої ротової порожнини, але й погано впливає на зубний наліт у вашому роті. Тож для того, щоб ефективно очищати свої зуби, вам доведеться змінювати щітку досить часто. 

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel. Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Та якщо ви маєте електричну зубну щітку, насадки на ній потрібно замінювати ще частіше – з періодичністю один раз на два місяці. Також варто замінити щітку у випадку, якщо ви перехворіли на грип чи іншу вірусну інфекцію. 


Зубну щітку варто змінювати кожні 3 місяці / Фото Pexels​

Ви можете визначити, чи варто вже змінювати щітку і за її зовнішнім виглядом. Якщо щетина починає загинатися і стирчати у різні боки, це значить, що вже настав час її змінювати. 

Одне дослідження 2013 року навіть показало, що ваша зубна щітка стає набагато менш ефективною після всього 40 днів її використання. 

Автор: Марина Блохіна