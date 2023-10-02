Мурахи також можуть заводитися в квартирах з підвищеною вологістю. Ліквідувати небажаних комах з дому можна за допомогою підручних засобів.

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Як позбутися від домашніх мурах

Очистіть проблемну зону. Розберіться з тим, що ж саме приваблює мурах. Це може бути липка краплина меду на стінці банки чи ложки, яка випадково десь впала. Якщо виз найдете "джерело" їх появи та приберете, мурахи самі зникнуть.

Зупиніть мурах за допомогою оцту. Змішайте оцет з водою у пропорції 1:3 та розпиліть дозатором в тих місцях, в яких ви їх помічали.

Використовуйте аромати, які мурахи не люблять. Щоб знищити мурах природним шляхом, змішайте масло перцевої м'яти або лаванди з водою і розпорошіть суміш на вхідні двері, підвіконня.



Мурах вдома можна позбутися / Фото Prosto Way

Як назавжди позбутися від мурах вдома

Загерметизуйте всі точки входу. Закрийте всі тріщини і відкриті щілини у дверях і вікнах.

Сховайте солодощі. Зберігайте продукти, особливо мед, кленовий сироп і цукор, у герметичних контейнерах або щільно загорнутих у фольгу або поліетиленову плівку.

Регулярно прибирайте. Постійно чистіть стільниці, підлоги, шафи та комори, де найчастіше ховаються крихти їжі. Також регулярно чистіть миски для домашніх тварин.

Винесіть сміття. Переконайтеся, що сміттєві баки закриті і огляньте їх на наявність залишків, які можуть залишитися після того, як ви винесете сміття.