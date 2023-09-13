Мабуть, ви про це навіть не здогадувалися, але якщо тривалий період не мити духовку, то можуть статися чимало неприємних моментів.

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Це пожежна небезпека

"Олія – це паливо, тому, якщо ви пролили олію в духовку, за необережних обставин вона може викликати пожежу", – зазначає Філіп Тьєрно, доктор медичних наук, професор мікробіології та патології у NYU Langone Health.

Згідно з дослідженням, приготування їжі є основною причиною домашніх пожеж та травм. Проте, в порівнянні з іншими домашніми кухонними приладами духовки мають найнижчий рівень ризику.

Ваша кухня може мати "димний накип"

"У міру того, як жир накопичується в духовці, довкола утворюється дим", – каже Тьєрно. Коли духовка нагрівається, вириваються клуби диму, і саме тому її треба обов’язково чистити.



Частіше мийте духовку / Фото LiveStrong

Ваша їжа може бути несмачною

Якщо смак вашої їжі зіпсувався, можливо, причина саме в брудній духовці. Якщо ви готуєте пиріг у духовці, яка покрита жирним шаром, це вплине на смак. Філіп Тьєрнно зазначає, що пари від залишків жиру та залишків старої їжі можуть особливо проникати у випічку та надавати їй неприємного смаку.

Як часто мити духовку

Чистіть духовку не рідше, ніж один раз на три місяці. Газову плитку на поверхні витирайте кожного дня. За мікроби можете не переживати, адже висока температура духовки знищує їх. Важливо лише прибрати залишки жиру та неприємний запах.