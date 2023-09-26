Чистота у вашому домі впливає на ваше самопочуття набагато сильніше, ніж ви можете подумати. І косметичне прибирання, яке не потребуватиме від вас жодних зусиль, точно покращить вам настрій. Як можна легко підтримувати порядок в оселі, розповіла експертка з домогосподарства Шифра Комбітс.

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Метод кошика для білизни

Метод кошика для білизни – це фактично те, як воно й звучить. Для того, щоб тримати порядок в домі, вам знадобиться кошик, у який ви складатимете все, що лежить не там, де йому місце.

Цей кошик варто прибрати подалі від себе до того часу, поки у вас не з'явиться натхнення для повноцінного прибирання.

Розправте подушки

Ця проста дія за лічені секунди може покращити вигляд будь-якої кімнати. Варто тільки гарно вкласти декоративні подушки, розправити ті, на яких ви спите – і вже може скластися враження, що в оселі постійно підтримують порядок.



Акуратно розправлені подушки допомагають підтримувати порядок / Фото Pexels​

Переконайтеся, що жалюзі рівні

Цей маленький трюк може візуально зробити приміщення більш організованим. Для цього придивіться до своїх жалюзів на вікнах та переконайтеся, що всі вони опущені на однакову висоту та висять під одним кутом. Так само перевірте віконниці та штори – ви здивуєтеся, як це покращить вашу кімнату.

Розставте стільці навколо столів

Коли стільці стоять на однаковій відстані один від одного та симетрично розташовані навколо столу, це створює ілюзію порядку та може збільшити ваш робочий простір.

Окрім того, завдяки цьому кімната здаватиметься більшою та охайнішою.

Акуратно повісьте рушники

Це правило ключове для вашої кухні та ванної кімнати. Необережно кинутий рушник може створити безлад навіть у бездоганно прибраній кімнаті, проте якщо ви повішаєте їх охайним рядком, все виглядатиме так, наче ви щодня прибираєте у квартирі.