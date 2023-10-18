Звісно, ви можете одягати додатковий светр, коли у вашій квартирі стане набагато холодніше, проте кращий варіант – заздалегідь подбати про те, щоб цього не трапилося.

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Захистіть дім від протягів

Звісно, у вас навряд чи вдома знайдуться захисти від протягу, і це нормально. Проте інвестувати в них гроші чи зробити їх самостійно може бути непоганою ідеєю.

Захисти від протягу нагадують довгі та вузькі крісла-мішки, які ви кладете під двері, щоб уникнути проходження холоду та вітру. Окрім того, це допоможе зменшити шум ззовні, тож, ймовірно, ви навіть захочете використовувати їх цілий рік.

Для того, щоб зробити такі мішки самостійно, вам не знадобиться надто багато матеріалів – тільки тканина, пісок та трохи терпіння.

Утепліть вікна

Одна з найпоширеніших речей, які люди хочуть мати у своєму помешканні – це природне освітлення. Втім, взимку воно може тільки нашкодити затишку вашої квартири, адже великі вікна точно принесуть з собою чимало холоду.

Наука показує, що насправді морозне повітря не проникає до квартири через вікна; натомість тепло втрачається, коли воно потрапляє у віконне скло. Через опалення воно нагрівається з одного боку, а з іншого залишається холодним, тож віддає свою енергію на вулицю.



Вікна можуть випускати багато тепла / Фото Pexels

І для того, щоб уникнути холоду, вам потрібно заблокувати витік цієї енергії. Один з чудових варіантів – штори із щільної тканини, які ви можете розкривати на ніч.

Також ви можете придбати набір для утеплення вікон, щоб захистити себе від можливих протягів з них.

Покрийте стіни та підлогу

Той самий принцип передачі енергії можна застосувати не тільки до вікон, але й до вашої підлоги та стін. І хоча стіни передають цю енергію не так швидко і ефективно, як вікна, вони все одно можуть випускати значну частину тепла на вулицю.

Тож найкращим рішенням у цьому випадку буде приставити до них шафи, повішати картини та гобелени тощо. Окрім того, ви можете замислитися над тим, щоб простелити килимок на підлогу.