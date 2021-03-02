Як інтенсивні навантаження погіршують здоров'я: 7 наукових фактів

Помірний режим тренування – найпростіший спосіб підтримати здоров'я та досягнути бажаної фігури. Однак, коли тренування переростають в одержимість, вас чекають неприємні наслідки. Сьогодні поговоримо про це детальніше та вияснимо, які проблеми зі здоров'ям чекають на тих, хто обирає занадто інтенсивні навантаження.

Силові тренування, біг, пілатес і інші види занять знижують ризик розвитку захворювань серця, гіпертонії, цукрового діабету, зміцнюють імунітет, прискорюють метаболізм, позитивно впливають на гормональний фон і навіть психічний стан. Але є один нюанс, який перетворює корисні тренування на небезпечні. І цей нюанс – надмірна інтенсивність.

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Сучасна психологія виділяє ще один вид булімії – exercise bulimia – нервовий розлад, який виявляється в непереборній потребі в тренуваннях. Люди з таким розладом практично ніколи не пропускають заняття, вважаючи, що це – єдиний спосіб позбутися від "зайвих" калорій. Ця патологія часто пов'язана з серйозним ступенем перетренованості та вимагає допомоги спеціаліста.



Які тренування порушують здоров'я / Фото Reshot

Проте, крім психологічних порушень, надто інтенсивні тренування загрожують фізичному здоров'ю.

1. Підвищення рівня кортизолу та зниження імунітету

Дослідження вчених встановили, що надактивні та часті заняття в спортзалі ведуть до хронічно підвищеного рівня гормону стресу – кортизолу. Це послаблює імунітет та робить організм більш чутливим до респіраторних інфекцій.

2. Розвиток синдрому втоми надниркових залоз

Наднирники – це залози, які виконують одну з найважливіших функцій в нашому гормональному здоров'ї. Вони допомагають продукувати гормони кортизолу та адреналіну, регулюючи процеси життєдіяльності. Однак тривале стимулювання залоз інтенсивними тренуваннями виснажують наднирники. Як наслідок – скорочується вироблення гормонів.

Люди, які зіткнулися з синдромом втоми надниркових залоз, розповідають, що їх турбує постійна втома, проблеми зі сном та апетитом, розконцентрованість уваги, знижене лібідо та пригніченість.

3. Застій ваги

Внаслідок гормональних порушень, уповільнюється метаболізм та процес спалювання жиру. А деякі дослідження навіть стверджують, що надлишок кортизолу веде до збільшення обсягів жирової тканини в області талії.

4. Розвиток синдрому дірявого кишечника

Фізіологічний стрес від занадто тривалих та інтенсивних тренувань може спровокувати стоншення стінок кишечника, що загрожує потраплянням токсинів в кров. Це своєю чергою викликає суттєві внутрішні запалення і хронічну втому.

Варто згадати, що високий рівень кортизолу погіршує перистальтику кишечника, приплив крові та й загалом послаблює травну функцію організму. Тож, якщо ви страждаєте від захворювань ШКТ, активні тренування точно не підуть вам на користь.

5. Порушення серцево-судинної системи

Дослідження вияснили, що люди, які систематично беруть участь в марафонах чи велогонках на великі відстані, стикаються з патологічними змінами на серце, зокрема рубцюванням, потовщенням клапанів, аритмією та кальцинозом коронарних артерій.

Ще один цікавий факт: в доповіді вчених, опублікованій в журналі Американського коледжу кардіології, повідомлялося, що смертність серед людей, які ведуть сидячий спосіб життя, і тих, хто бігає у швидкому темпі від 2,5 годин понад 3 рази на тиждень, має схожі показники. При цьому рівень смертності у людей, які практикують помірний біг значно нижчий.

6. Травми та ослаблення кісток і суглобів

Крім механічного впливу на опорно-рухову систему (утворення кісткових шпор, пошкодження колінних суглобів, м'язів, сухожиль і болю в попереку), підвищений рівень кортизолу призводить до ослаблення кісткових тканин. У довгостроковій перспективі це сильно збільшує ризик травматизації, а також розвитку артриту, остеопорозу, хронічного болю в суглобах і навіть втрати мобільності.

7. Зниження шансів завагітніти

Дослідження, опубліковане у 2012 році, встановило, що жінки, які тренувалися в надактивному режимі від 5 годин в тиждень, мали на 42% нижчі шанси завагітніти, ніж ті, хто займався помірними тренуваннями. Причиною цього, на думку експертів, стали порушення овуляції та менструального циклу.