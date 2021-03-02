Як інтенсивні навантаження погіршують здоров'я: 7 наукових фактів

Джерело:How To Green
Помірний режим тренування – найпростіший спосіб підтримати здоров'я та досягнути бажаної фігури. Однак, коли тренування переростають в одержимість, вас чекають неприємні наслідки. Сьогодні поговоримо про це детальніше та вияснимо, які проблеми зі здоров'ям чекають на тих, хто обирає занадто інтенсивні навантаження.
Силові тренування, біг, пілатес і інші види занять знижують ризик розвитку захворювань серця, гіпертонії, цукрового діабету, зміцнюють імунітет, прискорюють метаболізм, позитивно впливають на гормональний фон і навіть психічний стан. Але є один нюанс, який перетворює корисні тренування на небезпечні. І цей нюанс – надмірна інтенсивність.
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Сучасна психологія виділяє ще один вид булімії – exercise bulimia – нервовий розлад, який виявляється в непереборній потребі в тренуваннях. Люди з таким розладом практично ніколи не пропускають заняття, вважаючи, що це – єдиний спосіб позбутися від "зайвих" калорій. Ця патологія часто пов'язана з серйозним ступенем перетренованості та вимагає допомоги спеціаліста.
Які тренування порушують здоров'я / Фото Reshot
Проте, крім психологічних порушень, надто інтенсивні тренування загрожують фізичному здоров'ю.
Дослідження вчених встановили, що надактивні та часті заняття в спортзалі ведуть до хронічно підвищеного рівня гормону стресу – кортизолу. Це послаблює імунітет та робить організм більш чутливим до респіраторних інфекцій.
Наднирники – це залози, які виконують одну з найважливіших функцій в нашому гормональному здоров'ї. Вони допомагають продукувати гормони кортизолу та адреналіну, регулюючи процеси життєдіяльності. Однак тривале стимулювання залоз інтенсивними тренуваннями виснажують наднирники. Як наслідок – скорочується вироблення гормонів.
Люди, які зіткнулися з синдромом втоми надниркових залоз, розповідають, що їх турбує постійна втома, проблеми зі сном та апетитом, розконцентрованість уваги, знижене лібідо та пригніченість.
Внаслідок гормональних порушень, уповільнюється метаболізм та процес спалювання жиру. А деякі дослідження навіть стверджують, що надлишок кортизолу веде до збільшення обсягів жирової тканини в області талії.
Фізіологічний стрес від занадто тривалих та інтенсивних тренувань може спровокувати стоншення стінок кишечника, що загрожує потраплянням токсинів в кров. Це своєю чергою викликає суттєві внутрішні запалення і хронічну втому.
Варто згадати, що високий рівень кортизолу погіршує перистальтику кишечника, приплив крові та й загалом послаблює травну функцію організму. Тож, якщо ви страждаєте від захворювань ШКТ, активні тренування точно не підуть вам на користь.
Дослідження вияснили, що люди, які систематично беруть участь в марафонах чи велогонках на великі відстані, стикаються з патологічними змінами на серце, зокрема рубцюванням, потовщенням клапанів, аритмією та кальцинозом коронарних артерій.
Ще один цікавий факт: в доповіді вчених, опублікованій в журналі Американського коледжу кардіології, повідомлялося, що смертність серед людей, які ведуть сидячий спосіб життя, і тих, хто бігає у швидкому темпі від 2,5 годин понад 3 рази на тиждень, має схожі показники. При цьому рівень смертності у людей, які практикують помірний біг значно нижчий.
Крім механічного впливу на опорно-рухову систему (утворення кісткових шпор, пошкодження колінних суглобів, м'язів, сухожиль і болю в попереку), підвищений рівень кортизолу призводить до ослаблення кісткових тканин. У довгостроковій перспективі це сильно збільшує ризик травматизації, а також розвитку артриту, остеопорозу, хронічного болю в суглобах і навіть втрати мобільності.
Дослідження, опубліковане у 2012 році, встановило, що жінки, які тренувалися в надактивному режимі від 5 годин в тиждень, мали на 42% нижчі шанси завагітніти, ніж ті, хто займався помірними тренуваннями. Причиною цього, на думку експертів, стали порушення овуляції та менструального циклу.