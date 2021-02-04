Більшість травм в тренажерному залі відбуваються через порушення техніки виконання вправ або неуважність тих, хто займається спортом. Щоб мінімізувати ризики – розповідаємо, як уникнути помилок.

Джерело: Fancy Journal

Маєте в планах купівлю сертифікату в тренажерний зал? Чудово! Це означає, що половина справи вже виконана. Залишилося подбати по техніку безпеки – і мрія про ідеальне тіло стане реальністю. Зібрали 5 основних помилок, які роблять початківці на перших заняттях. Уникайте їх, щоб пришвидшити ефект від занять!

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Коли новачки вперше приходять в спортзал, вони не знають як правильно виконувати вправи, як працювати з тренажерами та як тримати інвентар. Тому перед початком занять, слід проконсультуватися з тренером та провести кілька занять під його контролем.

Якщо ж ви вирішили взяти ситуацію під свій власний контроль – намагайтеся не повторювати перерахованих помилок. Адже кожна із них може стати причиною травми.

Ви переоцінюєте свої можливості



Надмірна вага травмує суглоби / Фото Pexels

Новачки часто переоцінюють свої фізичні можливості та намагаються підняти надмірну вагу. Одним може здаватися, що так вони швидше досягнуть прогресу. Іншим здаватиметься, що треба показати всю силу на першому занятті, щоб підняти свою самооцінку. Треті – побояться показати слабкість перед тренером. Щоб там не було, перенавантаження веде до регресу, оскільки надмірна вага травмує суглоби

Вагу потрібно підбирати таким чином, щоб підйом відбувався коштом м'язової сили, без ривків. Так ви не тільки забезпечите собі зростання мускулатури, але і зведете до мінімуму можливий ризик травмування.

Ви робите занадто різкі рухи

Поспіх при виконанні вправ – ще одна поширена помилка. Навіть, якщо у вас повно сил та енергії, повторення не повинні виконуватися дуже швидко та інтенсивно. Особливо, якщо ви працюєте зі штангою. Залізо має дуже сильну інерцію, а занадто різкі рухи підвищують ризик травматизації.

Аналогічно, не варто поспішати, коли тренування підходить до завершення. При останньому підході безліч спортсменів відкидають від себе штангу так швидко, ніби спізнюються на потяг. Не робіть так! Штангу потрібно акуратно та плавно поставити на місце, уникаючи при цьому різких рухів.

Ви нехтуєте розминкою

Досвідчені спортсмени знають, що краще витратити кілька хвилин, ніж травмуватися в процесі заняття та випасти з режиму на декілька тижнів.

Щоб уникнути пошкоджень суглобів і тривалої реабілітації, слід виконувати розминочні вправи та 5–10 хвилин проводити на кардіотренажері.



Підбирайте правильне взуття / Фото Pexels

Ви відвідуєте тренажерний зал при застуді

Тренування при поганому самопочутті – найгірше рішення, яке ви можете прийняти. Через хворобу та втому заняття пройде непродуктивно, а через слабкість в м'язах ви можете травмуватися. Тож спершу налаштуйтеся на одужання і лиш тоді повертайтеся в спортзал!

Ви обрали невідповідне взуття

Травми трапляються не тільки через неправильну роботу з тренажерами, гантелями і штангами. Вивихнути ногу, впасти, втратити рівновагу чи забитися об тренажер можна навіть під час розминки. Вибір невідповідного взуття загрожує серйозними пошкодженнями суглобів. Найчастіше їх причиною є слизька підошва чи неправильно підібраний розмір взуття. Тому перевірте все кілька разів, перш ніж займатися активністю в тренажерному залі!