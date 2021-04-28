Як лікувати емоційне вигорання за допомогою їжі: підхід дієтолога

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Практика дієтологині Міа Рігден показує, що зайва вага є частим наслідком тривалого стресу. І в цьому немає нічого дивного: щодня нас вражає безліч стрес-факторів, а їжа є дієвим способом придушити справжні почуття.
Термін "вигорання" найчастіше застосовується щодо стресу, пов'язаного з роботу. Однак в епоху дистанційних офісів, коли ми проводимо більшу частину дня в Zoom чи месенджерах, забуваємо про перерви та працюємо "з ліжка", – вигорання переїхало в наші оселі та, здається, поселилося тут на невизначений термін.
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Такий спосіб життя неодмінно призведе до вигорання. І хоча більшість з нас розуміє, що стрес впливає на наше життя, більшість все ж не усвідомлює його потужностей.
Як стрес впливає на травлення / Фото Pinterest
Кортизол, основний гормон стресу, виробляється наднирковими залозами й регулюється віссю HPA, яка з'єднує наднирники з гіпоталамусом і гіпофізом. Коли ми переживаємо стресову подію, вісь HPA подає сигнал про додаткове вироблення кортизолу. Надмірна кількість гормону підвищує рівень глюкози в крові та стимулює реакцію "бийся або тікай".
В процесі боротьби чи втечі, організм вимикає зайві функції: травлення, імунні реакції та ріст. Коли стрес-фактор усунено, вісь HPA відновлює гомеостаз.
Наслідки стресу накопичувальні. Переживаючи хронічний стрес, у нас виникає стійкість до коливань кортизолу. Це ускладнює повернення організму до нормальних гормональних рівнів. Чим це загрожує?
Хронічний стрес проявляється по-різному. Симптоми коливаються від загальної втоми, занепокоєння, проблеми зі сном, проблем зі шкірою, збільшення або втрати ваги до безпліддя.
Більшість проблем, пов’язаних зі стресом, піддаються самостійному лікуванню. Ви можете придбати серію догляду за шкірою або покращити гігієну сну для кращого відпочинку, але усуваючи симптоми, ви не розв'язуєте проблему.
Емоційне вигорання та їжа / Фото Pinterest
Тривалий стрес у поєднанні з відсутністю інструментів для управління ним може призвести до вигорання – стану психічного, фізичного та емоційного виснаження, яке впливає на настрій, імунну систему, гормони, сон.
Стрес неодмінно впливає на наші харчові звички. Першими ознаками вигорання може бути ранкова потреба в каві, цукор та рафіновані вуглеводи чи бокалі вина, щоб розслабитися після роботи.
Хороша новина полягає в тому, що симптоми вигорання та хронічного стресу можна зменшити за допомогою дієти та корекції способу життя.
Кортизол має природний добовий ритм: найвищий рівень зазвичай вранці, саме це допомагає встати з ліжка та рухатися, а найнижчий ввечері, коли настає час відпочинку. Що, як і коли ми їмо відіграє важливу роль у регулюванні кортизолу та підтримці його правильного ритму.
Ця допоможе відрегулювати рівень цукру в крові та підтримувати здоровий ритм кортизолу.