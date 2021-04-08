Для амбітних та цілеспрямованих людей психологічна стійкість є важливою навичкою. Науковці виявили, що саме ця якість може допомогти запобігти вигоранню.

Нове дослідження, в якому взяли участь 97 учасників, продемонстрували, що студенти коледжів, які мають вищий ступінь стійкості, менш сприйнятливі до вигорання та психологічних переживань.

Читайте також Чи треба виходити із зони комфорту

За його результатами науковці виділили 5 аспектів, які знижують вигорання та підвищують психологічну стійкість.

Вирішуйте проблеми, а не уникайте їх

Ви повинні зайти на нову незвідану територію, а не відступати. Шукайте шляхи вирішення проблеми, навіть якщо це означає вихід із зони комфорту. Сприймайте негаразди як виклик, а не як особисту загрозу.

Дотримуйтесь точки зору, що життя – це пригода, яку потрібно пережити, а не як проблему, яку потрібно вирішити. Шукайте можливості подолати тиск замість того, щоб заперечити або уникнути його. Незначні виклики відточують ваші навички для більших, які обов’язково будуть.



Потрібно вирішувати проблеми, а не уникати їх / Фото unsplash

Вірте у власні можливості

Вчіться довіряти своїм здібностям і думайте про себе як про сильну людину, яка здатна масштабувати перешкоди та приймати важкі рішення. Дослідження показують, що коли ви вважатимете себе господарем свого життя, ви будете більш оптимістично реагувати на ситуації, які не піддаються контролю. Це підсилить вашу стійкість.

Віра у те, що ви бодай трохи здатні впливати на події, які від вас не залежать, дає вам можливість знайти спосіб впоратися з проблемами.

Надихайтеся своєю цілю

Наполегливо працюйте для досягнення цілі і надихайтеся тим, що ви хочете отримати в майбутньому. Підтримуйте стосунки з колегами, які заодно з вами. Якщо ви розчаруєтесь і захочете здатись, вони стануть для вас надійною опорою. Це відновить ваш дух і вмотивує вас.



Заручіться підтримкою колег / Фото unsplash

Пам’ятайте про минулі досягнення

Ваші особисті якості, які колись допомогли вам подолати негаразди, чи досягнення, якими ви пишаєтеся, – це ваші внутрішні ресурси. Як показують дослідження, роздуми про те, як ви подолали минулі труднощі, розширюють те, що нейрологи називають стійкою зоною.

Нагадуйте собі про ваші минулі успіхи, це може стати джерелом для зміцнення вашої віри в себе.

Якщо не можете нічого змінити, покладіться на долю

Такі духовні вірування дозволять вам сприймати природні негаразди. Ви повинні розуміти, що не все піддається вашому контролю. Якщо ви не можете вплинути на ситуацію, вам слід контролювати те, як ви реагуєте на неї. Відпустіть проблему і віддайтеся долі.



Іноді потрібно віддатися долі / Фото unsplash