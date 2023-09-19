Під час хвороби вам, певно, неодноразово доводилося чути таку пораду: "пийте більше рідини". І вона справді корисна, адже тоді, коли ви намагаєтеся одужати, вашому тілу потрібно набагато більше зволоження.

Цікаво Ось як цибуля може покращити ваше здоров'я: 3 причини їсти її

Чай без кофеїну

Якщо ви думаєте над тим, що варто пити під час застуди, чай стане ідеальним варіантом. Тепло допоможе заспокоїти біль у горлі та зняти закладеність носа. Також чай може бути корисним і у випадку, якщо ви страждаєте від розладів шлунку.

Окрім того, якщо ви додасте до вашого напою імбир чи лимон, ви можете покращити роботу своєї імунної системи. Подумайте й над тим, щоб додати до напою трохи меду – це допоможе з кашлем та нормалізує сон.

Вода з лимоном

Воду з лимоном ви можете пити й гарячою, й холодною – в обох випадках вона зволожить ваш організм та послабить задуху та закладеність носа.

Лимон також має високий вміст вітаміну С, тому застуда може бути трохи коротшою, якщо ви вживаєте його регулярно,

– поділилася докторка медичних наук Неха Патак.

Суп

Супи та бульйони можуть не тільки зволожити ваш організм, але й дати вам необхідні калорії, щоб продовжувати боротися з хворобою. Вони можуть бути особливо корисними тоді, коли ви не відчуваєте сильного апетиту через захворювання, адже їх легко пити, проте вони залишаються вкрай поживними.



Суп дуже корисний для одужання / Фото pexels

Напої, яких варто уникати

Окрім корисних напоїв, які можуть скоротити тривалість вашої хвороби, є й такі, що можуть тільки зашкодити під час одужання. Отож, якщо ви хворієте, спробуйте пити менше кави, адже вона може зневоднити організм.

Фруктові соки також не будуть корисними, адже в них міститься дуже багато цукру. А цитрусові соки, зокрема апельсиновий, грейпфрутовий та лимонний, можуть посилити біль у горлі.

Спробуйте також пити менше алкоголю – він зневоднює та може погіршити деякі симптоми хвороби, а саме нудоту, головні болі та біль у тілі.