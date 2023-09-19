Під час хвороби вам, певно, неодноразово доводилося чути таку пораду: "пийте більше рідини". І вона справді корисна, адже тоді, коли ви намагаєтеся одужати, вашому тілу потрібно набагато більше зволоження.
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Чай без кофеїну
Якщо ви думаєте над тим, що варто пити під час застуди, чай стане ідеальним варіантом. Тепло допоможе заспокоїти біль у горлі та зняти закладеність носа. Також чай може бути корисним і у випадку, якщо ви страждаєте від розладів шлунку.
Окрім того, якщо ви додасте до вашого напою імбир чи лимон, ви можете покращити роботу своєї імунної системи. Подумайте й над тим, щоб додати до напою трохи меду – це допоможе з кашлем та нормалізує сон.
Вода з лимоном
Воду з лимоном ви можете пити й гарячою, й холодною – в обох випадках вона зволожить ваш організм та послабить задуху та закладеність носа.
Лимон також має високий вміст вітаміну С, тому застуда може бути трохи коротшою, якщо ви вживаєте його регулярно,
– поділилася докторка медичних наук Неха Патак.
Суп
Супи та бульйони можуть не тільки зволожити ваш організм, але й дати вам необхідні калорії, щоб продовжувати боротися з хворобою. Вони можуть бути особливо корисними тоді, коли ви не відчуваєте сильного апетиту через захворювання, адже їх легко пити, проте вони залишаються вкрай поживними.
Суп дуже корисний для одужання / Фото pexels
Напої, яких варто уникати
Окрім корисних напоїв, які можуть скоротити тривалість вашої хвороби, є й такі, що можуть тільки зашкодити під час одужання. Отож, якщо ви хворієте, спробуйте пити менше кави, адже вона може зневоднити організм.
Фруктові соки також не будуть корисними, адже в них міститься дуже багато цукру. А цитрусові соки, зокрема апельсиновий, грейпфрутовий та лимонний, можуть посилити біль у горлі.
Спробуйте також пити менше алкоголю – він зневоднює та може погіршити деякі симптоми хвороби, а саме нудоту, головні болі та біль у тілі.