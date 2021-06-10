Згідно з науковими даними, вживання соку може позитивно вплинути на баланс мікроорганізмів в кишківнику та покращити мікробіом завдяки високому вмісту клітковини, яка входить до складу овочів й фруктів. Це означає, що ви не тільки схуднете, але й покращите роботу кровоносних судин, пришвидшите доставлення кисню до всіх груп м'язів та зможете легше відновлюватися після тренувань.

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Лише 3 дні вживання соку можуть "перемикнути" мікробіом кишківника з запальних бактерій на корисні, а це – своєрідне тренування тіла, яке призводить до швидкої втрати кілограм та швидшого відновлення.

Приготування овочевих соків з буряка, зелені, моркви та інших яскравих продуктів надає організму важливі рослинні антиоксиданти – поліфеноли, які виводять токсини, порожні калорії та шкідливі кишкові бактерії. Вживання навіть однієї порції соку на день додає клітковини, підживлює тіло та дозволяє кишківнику відновитися після тривалого вживання обробленої їжі, жирного м'яса та алкоголю.

Овочеві та фруктові соки містять поліфеноли, клітковину і нітрати (особливо сік буряка), які стимулюють пребіотичний ефект, –

стверджують автори дослідження.

Як проходило дослідження

Вчені вирішили з'ясувати скільки днів потрібно, щоб "очистити" організм й виявили, що вже на 4-ий день дієти, вимірювані показники значно покращилися.

В ході дослідження 20 дорослих людей вживали овочеві соки впродовж 3-х днів. На наступні 14 днів їх перевели на звичне харчування. При цьому до кінця експерименту всі добровольці продовжували втрачати вагу.

На 4-й день ми спостерігали значне зниження ваги та індексу маси тіла, – повідомляють автори дослідження, – ефект зберігався до 17-го дня експерименту. На 4-й день частка бактерій Firmicutes і Proteobacteria в стільці значно знизилася, а Bacteroidetes і Cyanobacteria збільшилася у порівнянні з вихідними даними.

Також вчені повідомили, що на 4-ий день дослідження на 89% збільшився рівень оксид азоту в плазмі та на 360% у сечі, тоді як окислення ліпідів знизилося.