У більшості випадків застосовуються інструменти, які є у вас вдома. Це може бути відро з льодом і сіллю, паперовий рушник чи виноград.

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Відро з льодом і сіллю

Сіль знижує температуру замерзання води, тому додатковий лід може розтопити та поглинути тепло вина.

Якщо ви додасте пляшку у відро з солоною крижаною водою (близько 1 склянки звичайної кухонної солі підійде), ваше вино досягне ідеальної температури за лічені хвилини.

Паперовий рушник + морозилка

Обгорніть пляшку вологим паперовим рушником та поставте її в морозильну камеру. Пляшка з вином охолодиться всього за 15 хвилин. Зверніть увагу, що цього часу достатньо для червоного вина. Білим винам треба набагато більше часу.

Заморожений виноград

Пам’ятайте, що використання кубиків льоду для охолодження вина є серйозною помилкою. Коли лід тане, він розбавляє вино і послаблює загальний смак.

Найкраще додавати у стакан заморожений виноград. Температура вашого вина знизиться, а у вині не буде додаткової води.