Як підтягнути зону галіфе і позбутися "вушок": ТОП-7 простих вправ

Стегна часто стають проблемою номер 1 при схудненні, адже позбутися жирових відкладень в цій ділянці тіла не так просто. Тренерка та нутриціологиня Олена Мандзюк розповіла чому так відбувається та продемонструвала 7 ефективних вправ, які допоможуть позбавитися "вушок".

Існує дві причини жирових відкладень на стегнах: генетична спадковість та надлишкова вага. В першому випадку ви успадковуєте статуру, коли стегна трішки вивернуті назовні, тому "горбики", які мають розташовуватись ззаду, натомість знаходяться збоку і створюють ефект вушок. В другому – виною є продукування гормону естрогену, який сприяє "запасанню" жиру в стегнах, талії та сідницях.

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З таких депо жирові відкладення йдуть в останню чергу, а першими найчастіше худнуть обличчя та груди. Якщо ви худнете різко та без тренувань – жир може піти, але залишаться в'яле тіло. Позбавлені тонусу сідничні та стегнові м’язи обвисають, зміщуються і створюють об’єм в такій небажаній зоні галіфе.

Але це не означає, що ви безсилі. Підтримка нормальної ваги та тонусу тіла допоможуть відточити фігуру, а регулярні тренування зроблять ваше тіло струнким та підтягнутим.

Як позбутися від вушок

збалансувати харчування . Ви ж пам’ятаєте – схуднути локально неможливо, це відбувається лише по всьому тілу, тому здоровий раціон – це перший необхідний крок;

. Ви ж пам’ятаєте – схуднути локально неможливо, це відбувається лише по всьому тілу, тому здоровий раціон – це перший необхідний крок; підтримка водного балансу , це важливо в процесі схуднення, адже з рідиною виводяться і токсини;

, це важливо в процесі схуднення, адже з рідиною виводяться і токсини; баночний та сухий масаж , такі домашні процедури покращують мікроциркуляцію та лімфодренаж, тож це допомагає підтягнути тіло;

, такі домашні процедури покращують мікроциркуляцію та лімфодренаж, тож це допомагає підтягнути тіло; регулярні тренування: для підтримки форми буде достатньо 2 – 3 тренування на тиждень, щоб пришвидшити процес боротьби з відкладеннями в зоні галіфе.

Виконуйте ТОП-7 вправ проти вушок, які ви можете побачити в цій серії: