Почніть день правильно – прокидайтеся разом з ранковою зарядкою, яку можна виконувати, не встаючи з ліжка. 5-хвилинний комплекс вправ зарядить енергією та гарним настроєм на весь робочий день.

Фітнес-тренерка Лєна Мандзюк поділилася найпростішою зарядкою, яку варто виконувати щоранку перед повноцінним тренуванням. За словами тренерки, цей комплекс вправ здатен наповнити тіло енергією та покращити самопочуття.

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Для початку – займіть зручне положення тіла. Розпочніть заняття з розминки шиї та плечей, задіюючи кожен м'яз.

Далі тренерка рекомендує виконати вправи "кішка", "змійка" та "малюк". Кожна з них допомагає укріпити спину та позитивно впливає на розтяжку.

Обережно перейдіть до сідничного містка:

стопи повинні знаходитися на ліжку,

сідниці припідняті,

щоб ще більше прогнути спину, слід допомогти собі руками.

Спробуйте перевести вагу на носочки та підняти кожну ніжку. Зафіксуйтеся в кожній із запропонованих поз.

Наступна поза допоможе відчути все тіло. Для її виконання сядьте в позу "лотоса", розправляючи плечі. Перемістіться на долонях вздовж ліжка та опустіть грудну клітку, прогинаючи поясницю.

Наступні вправи допоможуть "розбудити" ноги та сідничні м'язи. Займіть вихідне положення, перемістившися на долоні та коліна. Розімніть ноги, здійснюючи ними легкі махи.

Наприкінці заняття виділіть кілька хвилин для дихальних вправ та медитації.