Проте, такі ситуації трапляються впродовж усього нашого життя і потрібно вчитися здоровим способом справлятися з цим, каже тренерка дружби Даніель Баярд Джексон. І передовсім треба прийняти той факт, що іноді дружні стосунки закінчуються.

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Ось 5 порад від Джексон як подолати розрив дружби.

Створіть собі простір, щоб пережити втрату

Тренерка рекомендує бути чесним з іншими людьми щодо того, що ви зараз переживаєте, а також радить скористатися тим самим способом турботи про себе, як і під час розриву з партнером. Це може означати неконтрольне поїдання морозива, або ж розмови з близькими людьми про те, як вас це болить.

Річ у тім, що при втраті друга ми переживаємо схожі відчуття і сумуємо так само як і через розрив з коханою людиною.

Окресліть для себе кінець

Зазвичай, розрив стосунків з романтичним партнером супроводжується розмовою про це. Натомість у дружбі, каже Джексон, все може бути дуже розмитим та позбавленим розуміння.

Якщо дружба закінчилася погано, це може означати прийняття того, що ви не зможете провести останню розмову зі своїм колишнім другом.

Перестаньте відтворювати і репетирувати те, що вам слід було сказати. Але якщо для вашого процесу зцілення вам потрібно виговоритись, або ж вибачитися, якщо ви вчинили якось не так, то зробіть це, навіть якщо вам не відписують,

– радить тренерка.



Вибачтеся, якщо вважаєте, що вчинили не так / Фото unsplash

Використовуйте мову подяки

Як тільки ви будете в змозі говорити про стосунки в минулому часі, використовуйте мову подяки, описуючи їх. Без гіркоти і жалю просто скажіть: "Я так вдячний, що вони були в моєму житті!".

І це буде правильно, адже безумовно ця дружба принесла вам багато корисних і приємних моментів. Сфокусуйтеся на них!

Підтримуйте зв’язок з іншими друзями

Одне з найбільших занепокоєнь, яке виникає при розриві дружби, може полягати у тому, як це вплине на вашу ширшу групу друзів. Довіряйте їм і не намагайтеся приховувати від них те, що відбувається. І якщо у вас від самого початку були здорові кордони, вони все зрозуміють і залишаться поруч.

Однак тісні стосунки вимагають постійної підтримки, каже Джексон. Візьміть собі за звичку регулярно контактувати з тими, хто для вас дійсно важливий. Це передбачає відверті розмови та проведення значущих перевірок один з одним, які можуть окреслити проблеми, перш ніж вони стануть ними.



Підтримуйте тісні стосунки з іншими друзями / Фото unsplash

Пам’ятайте, ви заслуговуєте на нову дружбу

Не завжди легко познайомитися з новими людьми, особливо якщо вам вже далеко за 20. Однак не дозволяйте втраті одного друга змусити вас почуватись негідними.

Я бачу, що іноді це стає перешкодою для нової дружби, тому що ми бачимо стільки своєї особистості в своїх друзях. Тож коли дружба закінчується, виникає питання, хто я є і що це означає для мене?,

– пояснює Джексон.

Важливо розуміти, що емоції, які ми відчуваємо під час розриву, іноді можуть нас паралізувати. З цим може бути дуже важко впоратися. Та все ж дайте собі свободу та дозвіл відчувати те, що й колись, і дійте згідно з тим, у що вірите.