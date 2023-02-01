Дослідники з Норвезького університету провели експеримент, у якому взяло участь 300 тисяч людей. Вияснилось, що одна з груп вживала рідше снодійні. Про причину розповідаємо далі.

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Чому деякі люди сплять краще

У більшості досліджень сну вчені зазвичай вивчали взаємозв'язок між фізичною активністю та якістю сну. Норвезькі дослідники вирішили поглиблено вивчити вплив саме кардіонавантажень на організм людини. Вчені виявили, що люди, які полюбляли кардіотренування, рідше звертаються до лікарів з проблемою безсоння та вживають помічні препарати.

Цікаво, що в Норвегії кожен громадянин отримує особистий ідентифікаційний код. Він дозволяє свої дані з різних реєстрів пов'язувати з популяційними дослідженнями.

Кардіореспіраторна витривалість відображає ваше серцево-судинне здоров'я та забезпечення киснем всього вашого тіла. Для підвищення (або підтримки) вашого рівня фізичної підготовки потрібна помірна або висока інтенсивність фізичної активності (70 – 85% від максимальної частоти серцевих скорочень) протягом 75 хвилин на день,

– пояснює дослідниця Ернстен.

Вчені зазначають, що позитивний вплив на якість сну будуть мати не лише високоінтенсивні тренування, але й звичайна прогулянка із собакою. Така активність буде мати гарний вплив і на вашу фігуру.

Отож, норвезьке дослідження демонструє, що регулярні навантаження середньої та високої інтенсивності знижують ризик серйозних проблем зі сном. Це головний стимул підтримувати хорошу кардіореспіраторну форму, що забезпечить профілактику серйозних порушень.

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Наразі вчені працюють над тим, щоб визначити, у який час доби найкраще займатися спортом, щоб покращити засинання. Канадський дослідник та фізіотерапевт Лаліта Максорлі вважає, що найкраще для цього підійде ранок. Саме цей час доби, на думку фахівця, допоможе організму налагодити циркадні ритми.