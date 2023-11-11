Дієтологиня Світлана Фус зазначає, що для здорових суглобів необхідний кальцій. Якщо цього мінералу бракує, то організм забирає його з кісткової тканини. Це може призвести до остеопорозу (витончення кісток). Відповідно ви будете відчувати біль не лише в кистях рук чи колінах, але й хребті.

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Достатня кількість кальцію міститься в молочних продуктах, овочах, крупах, м’ясі та рибі. Світлана Фус пише, що для того, аби підтримувати здоров’я суглобів, важливо отримувати щодня достатню кількість білків, жирів та вуглеводів.

Раджу включити в раціон продукти, багаті селеном та сіркою. Перший зустрічається в таких продуктах, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича тощо. Сірка⠀міститься в продуктах, де є білок – всі види м’яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти,

– ділиться дієтологиня.

Також вона зазначає, що важливим мікроелементом є цинк. Його дефіцит може призвести до спотворення смакових відчуттів, зниження та ослаблення Т-клітин імунної системи, зменшення лімфатичних вузлів. Відповідно може послабитися опір організму до інфекційних захворювань.

"Добова потреба цинку для дорослих – 10-12 мг, тому варто включити в раціон: вівсяну крупу, дикий рис, сочевицю, яловичину, соняшникове та гарбузове насіння, мигдаль", – додала лікарка.



Вівсянка містить цинк / Фото Pexels

За її словами, для зміцнення суглобів корисні вітаміни С та D. Вітамін С міститься в ківі, квашеній капусті, ягодах, цитрусових та перці. А от вітамін D можна отримати з таких продуктів, як печінка тріски, яєчні жовтки, вершкове масло.

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