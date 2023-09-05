Ви могли й не підозрювати, наскільки сильно харчування впливає на стан вашої шкіри. І, певно, вам вже неодноразово доводилося чути, що деяка їжа погіршує її стан: зокрема, жирні продукти та цукор.

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Огірки

Один з найпростіших способів досягти сяючої та приємної на дотик шкіри – регулярно зволожувати її. Споживання води вкрай важливе, і ваша шкіра – пряме відображення того, чи вашому організму її достатньо. Та якщо ви не можете випивати надто багато води протягом дня, ви можете додати до раціону їжу, яка містить рідину.

Огірок буде чудовим варіантом, адже на 95% складається з води та швидко підвищує загальний рівень гідратації. Отож, якщо ви маєте потріскані губи чи тьмяну шкіру, спробуйте їсти більше огірків та пити воду, і ситуація досить швидко покращиться.

Авокадо

Ще одна важлива поживна речовина, яка потрібна вашій шкірі – це ліпіди. Вони відіграють роль у підтримці бар'єрної функції та структури мембран й сприяють відновленню. Окрім того, саме ліпіди зберігають шкіру молодою та запобігають передчасному старінню.

Авокадо багатий мононенасиченими жирами, а також вітамінами А і С, які важливі для підтримки міцності тканин і запобігання сухості шкіри,

– поділилася фахівчиня з харчування Бонні Тауб-Дікс.

Окрім того, нещодавнє дослідження показало, що жінки, які щодня вживали авокадо, мали більш еластичну та пружну шкіру за тих, хто утримувався від цього продукту.



Авокадо корисне для шкіри / Фото Pexels

Волоські горіхи

У звичайнісіньких волоських горіхах, які ви можете знайти у будь-якому магазині, насправді приховано чимало користі. Ці плоди багаті на вітамін Е та здоровий жир, тож будуть дуже корисні для покращення стану шкіри. Вітамін Е допомагає підтримувати регенерацію шкіри та запобігає її пошкодженням, тож точно стане вам у пригоді.

З волоськими горіхами ви можете також отримати потрібну вам денну дозу жирів омега-3.

Полуниця

Для здоров'я вашої шкіри потрібні також і антиоксиданти, яких є багато у таких ягодах, як чорниця та полуниця. Антиоксиданти борються з окисленням та старінням шкіри, допомагають підтримувати її пружність та еластичність.

Окрім того, вітамін С, який є в ягоді, допомагає в утворенні колагену та зменшує вплив вільних радикалів на клітини шкіри.

Червоний перець

Звісно, коли хтось говорить про продукти, багаті на вітамін С, перш за все вам у голову приходять цитрусові. Проте є ще один продукт, який містить 106% рекомендованої норми цієї сполуки, і це – червоний гострий перець.

Вітамін С потрібен вашому тілу для виробництва колагену, білкового обміну та загоєння ран.