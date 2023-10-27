Лікарка зазначає, що "дуже важливо сформувати внутрішню броню, адже стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від відповідності нашої тарілки".
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За її словами, щоб залишатися здоровими, треба максимально наповнювати свій раціон локальними та сезонними продуктами багатими на різноманітні вітаміни.
Вітамін А
морква;
петрушка;
гарбуз;
солодкий перець.
Вітамін D3
оселедець;
скумбрія;
печінка тріски;
жовтки.
Вітамін С
яблука;
відвар шипшини;
томати;
капуста білокачанна.
Вітаміни групи В
виноград;
курятина;
сир;
цільнозернові злаки.
Магній
темно-зелені листові овочі;
бобові;
насіння гарбуза;
натуральний йогурт;
чорний шоколад.
Пребіотики
квашена капуста;
часник й цибуля;
квасоля.
Наталія Самойленко додала, що якщо ви не можете отримати достатню кількість певних поживних речовин через раціон, полівітаміни можуть стати корисною добавкою. Найкращий спосіб визначити, чи є у вас дефіцити і чи корисний прийом будь-яких дієтичних добавок – звернутися до лікаря та здати лабораторні аналізи.
Вона також зазначила, що не варто застосовувати ніяких вітамінів чи мікроелементів "для профілактики". При збалансованому раціоні всі нутрієнти ви отримаєте з їжею.