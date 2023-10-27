Лікарка зазначає, що "дуже важливо сформувати внутрішню броню, адже стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від відповідності нашої тарілки".

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За її словами, щоб залишатися здоровими, треба максимально наповнювати свій раціон локальними та сезонними продуктами багатими на різноманітні вітаміни.

Вітамін А

морква;

петрушка;

гарбуз;

солодкий перець.

Вітамін D3

оселедець;

скумбрія;

печінка тріски;

жовтки.

Вітамін С

яблука;

відвар шипшини;

томати;

капуста білокачанна.

Вітаміни групи В

виноград;

курятина;

сир;

цільнозернові злаки.

Магній

темно-зелені листові овочі;

бобові;

насіння гарбуза;

натуральний йогурт;

чорний шоколад.



Пребіотики

квашена капуста;

часник й цибуля;

квасоля.

Наталія Самойленко додала, що якщо ви не можете отримати достатню кількість певних поживних речовин через раціон, полівітаміни можуть стати корисною добавкою. Найкращий спосіб визначити, чи є у вас дефіцити і чи корисний прийом будь-яких дієтичних добавок – звернутися до лікаря та здати лабораторні аналізи.

Вона також зазначила, що не варто застосовувати ніяких вітамінів чи мікроелементів "для профілактики". При збалансованому раціоні всі нутрієнти ви отримаєте з їжею.