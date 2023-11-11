Пробіотики допомагають відновити "хороші" бактерії в організмі. Здебільшого, їхня кількість значно знижується після прийому антибіотиків. Окрім того, пробіотики зміцнюють кишківник та мікробіом в цілому.

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"Пробіотики корисні для кишківника. Проте вони також можуть покращити вашу імунну систему та знизити ризик інфекцій, сприяють травленню, знижують ризик зараження шкідливими мікроорганізмами, сприяють засвоєнню поживних речовин", – розповіла дієтологиня Емі Арчер.

Ви могли вже десь чути популярне визначення кишківника, який називають "другим мозком". Все це через серотонін і дофамін, який він виробляє. Саме вони допомагають регулювати наш настрій. Відповідно, щоб підтримувати кишківник в нормі – спробуйте додавати у свій раціон продукти, які містять пробіотики.

Кефір

Кисломолочний напій містить багато пробіотиків, адже ферментується як бактеріями, так і дріжджами. Кефір добре смакує самостійно або з гарніром.

Йогурт

Йогурт готують шляхом нагрівання молока, потім охолоджують, а тоді поєднують з двома живими культурами: Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus. Корисними будуть йогурти без будь-яких додатків чи додавання цукру.



Йогурт є корисним для нашого кишківника / Фото Pexels

Квашена капуста

У квашеній капусті також містить чимало пробіотиків, які виробляються в процесі її ферментації. Капуста здатна покращити загальний стан мікрофлори кишечника.

Солоні огірки

Щоб отримати дійсно користь для кишківника від огірків, оминайте маринованих огірків, оскільки вони не містять живих бактерій. Вживайте кислі солоні огірки, які набувають кислого смаку в результаті природного процесу ферментації.