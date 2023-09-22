Для того, щоб зробити прасування одягу найбільш безпечним та приємним, хоча б час від часу вам потрібно чистити праску від нагару, що виникає на ній. І для цього зовсім не обов'язково використовувати хімічні мийні засоби. Як почистити праску вдома, розповіла експертка з прибирання Крісті Келлог.

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Як почистити праску

Якщо ви хочете відчистити свою праску, переконайтеся, що ви робите це тоді, коли вона вимкнена та не гаряча. Для цього використайте пасту з харчової соди. Соду варто змішати з водою, а потім дуже обережно натерти сумішшю дно праски.

Втім, переконайтеся, що сода не потрапила у отвори для пари, адже це може у подальшому завадити роботі праски.

А для того, щоб почистити отвори для пари, ви можете взяти ватні палички. Для цього змочіть їх у білому оцті, адже ця речовина чудово бореться з брудом. Крісті Келлог також радить використовувати ганчірку, змочену в оцті, якщо у вас немає харчової соди.



Праску може відмити сода / Фото Pexels

Якщо на дні праски є застарілі плями, ви можете покласти її прямо на рушник з оцтом та залишити на 30 хвилин, і після цього пластина виглядатиме як нова. Ви також можете залити воду з оцтом до відсіку для води та добре пропарити праску.

Ще одна речовина, яка може легко видалити бруд з праски – засіб для зняття лаку, який точно знайдеться у вашій оселі. Нанесіть засіб на ватний диск та обережно протріть плями. Та не забудьте відчинити вікна, щоб не вдихнути надто багато хімічних випарів.