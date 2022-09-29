Як повернути секс у життя після 40: унікальний рецепт для чоловіків

Поступове згасання сексуального життя з віком – проблема багатьох пар, яка насправді має об'єктивне підґрунтя. Як воскресити сексуальне життя та запалити вогонь пристрасті, розповідаємо далі.

Дослідники запевняють, що харчування має безпосередній вплив на інтимне життя. Вчені провели дослідження та виявили, які продукти найкраще впливають на сексуальний потяг.

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П'ять продуктів, які допоможуть налагодити сексуальне життя

Тестостерон повинен стати вашим невіддільним супутником у боротьбі за відновлення сексуального потягу та покращення загального стану здоров'я. Концентрація цього гормону природно знижується з віком, а разом з нею і бажання розпалювати вогонь пристрасті. Тестостерон також потрібен кісткам, м'язам та клітинам крові.

Пришвидшують природні процеси зниження тестостерону, ожиріння, захворювання ендокринної системи, прийом певних медичних препаратів тощо. Результати дослідження кажуть, що понад 40% чоловіків віком від 40 років і більше ніж 50% чоловіків, старших 70 років, страждають від низького рівня тестостерону. Медики поділились ефективним рецептом, який допоможе врятувати ситуацію та сексуальне життя.

Жирна риба

Включіть у раціон лосось, сардини чи іншу рибу, багату поживними речовинами, які позитивно впливають на налагодження гормональної системи. Головними рятівниками є жирні кислоти омега-3, а також цинк та вітамін D. До того ж білок, якого дуже багато у рибі, має вплив на вироблення тестостерону.



Як воскресити сексуальне життя / Фото Pexels

Какао

Какао чи то напій, чи то шоколадна альтернатива – ще один необхідний продукт чоловічому організму. Це зумовлено вмістом флавоноїдів, харчових антиоксидантів, і магнієм. Ці два компоненти відіграють вагому роль для продукування тестостерону. Уникати краще продуктів на основі какао, у складі яких багато цукру і мало користі.

Яйця

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Зробити акцент варто на споживанні жовтків, які багаті корисними жирами, білками і селеном, що вважається активним антиоксидантом. Дослідження показало, що цей компонент підвищує вироблення тестостерону, активуючи певні гени.

Ягоди

Ще одне чудове джерело антиоксидантів – ягоди. Улюблені сезонні смаколики можуть стати для вас справжнім рятівником, адже антиоксиданти, як вже відомо, допомагають організму відновити баланс тестостерону. Віддавайте перевагу вишням та гранату – вони здатні захищати клітини, які відповідають за тестостерон, від руйнувань.

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Листові овочі

Чим ширша овочева палітра у вашому раціоні, тим довше ваше тіло буде почуватись молодим та здоровим. Особливий акцент рекомендуємо зробити на листових. У їхньому складі найбільше мікроелементів, які потрібні для вироблення тестостерону. Вони потішать вмістом магнію, брак якого знайомий людям старшого віку.