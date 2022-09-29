Є речі домашнього вжитку, які ми отримали навіть у спадок. Їх слід замінити першочергово, адже вони завдають більше шкоди, аніж користі.

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Сковороди з антипригарним покриттям

Близько 10 років тому термін слугування антипригарних сковорідок становив 2 – 3 роки. Сьогодні технології дозволяють їм залишатися в хорошій формі довше, від 5 до 7 років. Після закінчення цього часу сковороду треба замінити.

Пластикові обробні дошки

Пластикові обробні дошки слугують менше, ніж, наприклад, дерев'яні. Їх слід міняти кожні 1 – 5 років.

Килимок для йоги

Килимок для йоги слід обов'язково замінити, коли він почне зношуватись. Адже заняття на ньому можуть негативно вплинути на організм. Залежно від інтенсивності діяльності, килимок слід міняти кожні 6 – 12 місяців.



Часто оглядайте килимок для йоги / Unsplash

Кисті для макіяжу

Якщо ви користуєтеся кистями часто, то слід купувати нові кожні 3 місяці. Крім того, важливо не забувати хоча б раз на тиждень мити кисті — ті, якими ви наносите основу під макіяж, консилер і пудру. А ті, які ви використовуєте для очей, слід змивати після кожного використання.

Швейна голка

Голку швейної машини треба замінювати кожні 8 годин шиття. З "ручною" голкою трохи по-іншому – все залежить від товщини і типу матеріалу, з яким ви зазвичай працюєте. В середньому її слід замінити після 10 годин шиття.

Пемза для ніг

Пемзу слід міняти кожен місяць. Тому при покупці краще віддавати перевагу меншим і не переплачувати за ту кількість матеріалу, яку ви не встигнете витратити.

Устілки

Стандартний термін служби устілок – 6 місяців. Однак все залежить від того, як часто ви їх використовуєте. Наприклад, якщо ви завзятий бігун, то вам доведеться міняти устілки трохи частіше, наприклад, кожні 3 – 4 місяці.

Оправи для окулярів

Оправа ваших окулярів може послугувати від 1 до 3 років. Після закінчення цього терміну їх краще буде замінити. Ви можете зробити це раніше, якщо помітили якісь дефекти або проблеми з лінзами.

Оправа теж швидко зношується / Фото Unspalsh

Сидіння унітаза

Якщо сам унітаз може прослужити вам 15 років, то з сидінням все інакше. Його треба замінити після 5 – 7 років використання.