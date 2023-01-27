Зіпсувати тканину може неправильно підібрана температура, наслідків якої іноді дуже складно позбутись. Чим темніша річ, тим більше шансів більше ніколи її не одягнути.
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Як позбутись слідів праски
Надмірний тепловий вплив підошви праски на тканину може призвести до блискучих відбитків або ж плям, які більш помітні на світлих речах. Після такого невдалого прасування одяг все ж можна врятувати, якщо знати цей лайфхак.
Порятунок тканини варто починати одразу після казусу. Для цього вам знадобиться проста ріпчаста цибуля. Натріть 1 штуку на терці, відтискаючи зайву рідину, та викладіть суміш на пляму. Залишаємо все на 15 хвилин, а тоді проблемну ділянку злегка перемо милом.
Це допоможе позбутись слідів від праски / Фото Pexels
Прибрати залишки невдалого прасування можна за допомогою оцту. Тож якщо після цибулини пляма злегка потьмяніла, змочіть ватку у рідині та злегка пройдіться по забрудненню.
Які ще засоби допоможуть вивести плями:
- будь-який мийний засіб;
- відбілювач для світлих речей;
- перекис водню;
- сік лимона;
- молоко;
- борна кислота;
- оцет.